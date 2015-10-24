Mutirão do Procon distribui senhas para segunda-feira e as de bancos se esgotam rapidamente

Após uma semana de grande procura por atendimento, as senhas para a próxima segunda-feira (26) no Mutirão de Renegociação de Dívidas do Procon foram distribuídas na tarde desta sexta. O Procon decidiu antecipar a distribuição para evitar que os consumidores passassem o final de semana na fila. As senhas para os bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil (somente preferencial) e Dacasa Financeira se esgotaram ainda durante a tarde. Para as demais empresas ainda há senhas, que serão distribuídas a partir das 08h da segunda-feira.

A dona de casa Maria de Souza foi a primeira a conseguir a senha para ser atendida na próxima segunda-feira (26). Ele chegou ao Ginásio Jaime Navarro às 03h desta sexta, mas só conseguiu atendimento para o banco onde tinha um débito de mais de R$ 3 mil. As senhas para a financeira já tinham acabado. “Hoje eu consegui senha para a Caixa e Avista, mas para a Losango, só segunda-feira”, contou.

Sabendo que as senhas para segunda seriam distribuídas ainda nesta sexta, decidiu permanecer na fila. Ela destacou que o sacrifício vale a pena, pois conseguiu um bom desconto na dívida com o banco. “De R$ 3.500 a dívida caiu para R$ 500, e ainda vou pagar em 12 vezes”, disse.

A aposentada Judith Moura, 68 anos, conseguiu a senha para ser atendida na próxima segunda, mas reclamou da estrutura do local. Ela classificou como desumano ter que ficar no sol e sem banheiro para conseguir pegar uma senha. “Tenho problema de saúde, estou operada e tive que ficar nessa fila para conseguir pegar uma senha, estou aqui desde às 04h. Acordei às 02h”, lamentou.

Antecipado

De acordo com a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, até a próxima quinta-feira (29), a entrega das senhas sempre será às 16h do dia anterior ao atendimento. As senhas também estão com horário de atendimento, para evitar que a pessoa espere muito tempo para ser atendida.

Com relação a instalação de banheiros químicos do lado de fora do ginásio, Denize disse que não existe essa possibilidade, pois isso acabaria incentivando as pessoas a ficarem na fila.