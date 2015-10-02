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ESPÍRITO SANTO

Mulheres devem colocar a mamografia em seus planos de vida, alerta coordenadora do Outubro Rosa

Costureira de Vitória também conta que um diagnóstico que detectou a doença dela ainda em fase inicial, a ajudou chegar a cura após tratamento

Publicado em 01 de Outubro de 2015 às 22:19

Publicado em 

01 out 2015 às 22:19
RAFAEL MONTEIRO DE BARROS | [email protected]
Maria da Penha Nascimento, uma costureira aposentada de 63 anos, que vive em Vitória, levava uma vida plena quando, há sete anos, descobriu que tinha câncer de mama. A história de Maria da Penha, no entanto, é vitoriosa. Por conta de um diagnóstico que detectou a doença ainda em fase inicial, ela pôde se tratar e, hoje, está curada.
É para que histórias de cura como a de Maria da Penha se repitam que a campanha Outubro Rosa foi lançada em uma solenidade no Palácio Anchieta, sede do governo estadual, nesta quinta-feira (1º). O principal objetivo do movimento é conscientizar a população a respeito do câncer de mama.
Maria da Penha considera que a campanha é muito importante para levar informações a outras mulheres que, assim como ela, possam vencer o câncer de mama. Ela diz que é essencial que os exames para detectar a doença sejam feitos com periodicidade. “Se todas as mulheres fizerem sempre os exames e descobrirem logo a doença, elas vão poder se tratar e ficar igual a mim”, disse a aposentada.
A vice-presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) e coordenadora do Outubro Rosa no Espírito Santo, Marilúcia Dalla, destaca que o câncer de mama também pode atingir homens e mulheres jovens. No entanto, ela enfatiza que o principal grupo de risco é composto por mulheres com mais de 40 anos ou com histórico da doença na família. Para Marlúcia, é importante que a mamografia entre nos planos de vida das pessoas.
“As mulheres fazem planos para tudo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, como ter filhos e netos e vê-los crescer. Mas elas esquecem de colocar nos seus planos uma coisa importantíssima: a mamografia. A mulher tira um dia no ano e, naquele dia, todo ano, ela vai fazer a sua mamografia. Este plano pode ajudá-la a cumprir seus outros objetivos”, ressaltou Marilúcia.
O Outubro Rosa, que é uma campanha mundial e chega à sua 6ª edição no Espírito Santo, terá programação voltada para a conscientização a respeito da doença  durante todo o mês. A lista dos eventos que ocorrem no Estado pode ser conferida no site afecc.com.br. Além disso, prédios e monumentos públicos serão iluminados com a cor rosa em sinal de apoio à campanha.
Os principais fatores de risco que favorecem o desenvolvimento do câncer de mama são idade avançada, o fato de ser do sexo feminino, predisposição genética, início precoce do fluxo menstrual e menopausa tardia. Outros fatores que influenciam no surgimento da doença podem ser combatidos, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas.
Entre 2010 e 2014, 1.262 mulheres morreram em decorrência do câncer de mama no Espírito Santo. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é que o Estado registre cerca de 990 novos casos da doença em 2015.

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