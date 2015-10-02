Mulheres devem colocar a mamografia em seus planos de vida, alerta coordenadora do Outubro Rosa

Maria da Penha Nascimento, uma costureira aposentada de 63 anos, que vive em Vitória, levava uma vida plena quando, há sete anos, descobriu que tinha câncer de mama. A história de Maria da Penha, no entanto, é vitoriosa. Por conta de um diagnóstico que detectou a doença ainda em fase inicial, ela pôde se tratar e, hoje, está curada.

É para que histórias de cura como a de Maria da Penha se repitam que a campanha Outubro Rosa foi lançada em uma solenidade no Palácio Anchieta, sede do governo estadual, nesta quinta-feira (1º). O principal objetivo do movimento é conscientizar a população a respeito do câncer de mama.

Maria da Penha considera que a campanha é muito importante para levar informações a outras mulheres que, assim como ela, possam vencer o câncer de mama. Ela diz que é essencial que os exames para detectar a doença sejam feitos com periodicidade. “Se todas as mulheres fizerem sempre os exames e descobrirem logo a doença, elas vão poder se tratar e ficar igual a mim”, disse a aposentada.

A vice-presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) e coordenadora do Outubro Rosa no Espírito Santo, Marilúcia Dalla, destaca que o câncer de mama também pode atingir homens e mulheres jovens. No entanto, ela enfatiza que o principal grupo de risco é composto por mulheres com mais de 40 anos ou com histórico da doença na família. Para Marlúcia, é importante que a mamografia entre nos planos de vida das pessoas.

“As mulheres fazem planos para tudo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, como ter filhos e netos e vê-los crescer. Mas elas esquecem de colocar nos seus planos uma coisa importantíssima: a mamografia. A mulher tira um dia no ano e, naquele dia, todo ano, ela vai fazer a sua mamografia. Este plano pode ajudá-la a cumprir seus outros objetivos”, ressaltou Marilúcia.

O Outubro Rosa, que é uma campanha mundial e chega à sua 6ª edição no Espírito Santo, terá programação voltada para a conscientização a respeito da doença durante todo o mês. A lista dos eventos que ocorrem no Estado pode ser conferida no site afecc.com.br . Além disso, prédios e monumentos públicos serão iluminados com a cor rosa em sinal de apoio à campanha.

Os principais fatores de risco que favorecem o desenvolvimento do câncer de mama são idade avançada, o fato de ser do sexo feminino, predisposição genética, início precoce do fluxo menstrual e menopausa tardia. Outros fatores que influenciam no surgimento da doença podem ser combatidos, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas.