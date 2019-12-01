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Crime

Mulher é morta a tiros após tentar escapar de assalto em Vargem Alta

Thamires Lorençoni estava com o marido em um caminhão quando foram abordados por bandidos em um outro carro na estrada

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 13:49
Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros na tarde deste sábado (30) durante um assalto, na rodovia ES-164, em Vargem Alta, Região Serrana do Estado. A vítima, Thamires Lorençoni, estava no caminhão com o marido quando foram abordados por um carro na estrada, na altura do trevo que dá acesso para a localidade de Santana, na zona rural de Vargem Alta..
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 14h30, em frente a uma empresa de mármore e granito. Thamires Lorençoni e o marido estavam no caminhão Mercedes & Benz de cor azul, quando dois homens em um carro modelo Voyage, de cor prata, emparelharam os veículos.
Mulher é morta a tiros após tentar escapar de assalto em Vargem Alta
Após terem anunciado o assalto e roubado uma quantia em dinheiro, os criminosos atiraram na mulher, que teria tentado fugir da ação dos bandidos. Thamires Lorençoni foi atingida na cabeça e nas costas, chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixa três filhos.
Os suspeitos conseguiram fugir e até o momento não foram localizados pela polícia. “O caso segue sob investigação. Fizemos algumas diligências e a princípio não temos a identificação dos suspeitos. O marido foi ouvido e ainda não é possível afirmar que se trata de um crime de latrocínio. Não podemos divulgar mais informações para não atrapalhar as investigações”, informou o delegado de plantão na regional de Cachoeiro de Itapemirim, Robson Vieira Lima.

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