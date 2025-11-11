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Clima em Debate

Mosquitos e clima: como as mudanças no tempo influenciam a saúde pública

Ouça o segundo episódio da série especial sobre clima

Publicado em 11 de Novembro de 2025 às 11:27

Publicado em 

11 nov 2025 às 11:27
Dengue já registrou 25 mil notificações no ES em 2025
Dengue Crédito: Pixabey
O segundo episódio da série especial “Clima em Debate”, produzida pelos residentes do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, investiga uma conexão que afeta diretamente o cotidiano da população: o impacto das mudanças climáticas no aumento das doenças transmitidas por mosquitos.
A reportagem mostra como o calor intenso e as chuvas irregulares, provocados pelas alterações no clima, criam condições ideais para a proliferação de vetores. O resultado é uma maior exposição da população a doenças como dengue, chikungunya e doença de oropouche, o que se mostra como um desafio crescente para a saúde pública.
Para compreender melhor esse cenário, os residentes conversaram com a epidemiologista e comentarista da CBN, Ethel Maciel, que destaca a importância das ações preventivas, tanto coletivas quanto individuais, e reforça o papel da vacinação como ferramenta essencial no controle das doenças.
ESPECIAL RESIDENTES 2025 - EP 02 - CLIMA EM DEBATE - 10.05s - NOVEMBRO 2025.mp3
Com produção de Alice Trindade, Gustavo Domingos e Mayhan Araujo, o episódio contou com trabalhos técnicos de Vitor Mesquita, sonorização de Leandro Rodrigues e edição de conteúdo de Eduardo Fachetti. A série segue abordando os efeitos reais da emergência climática e como eles se manifestam no dia a dia dos capixabas.

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