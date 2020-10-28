Moradores registram chuva de granizo em Linhares e Marilândia

O coordenador de meteorologia do Incaper afirmou que a previsão é de tempo instável no Espírito Santo nos próximos dias. Também há previsão de chuva de granizo para as regiões Sul e Serrana do Estado
Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:33
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