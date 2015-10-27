Moradores de Santa Leopoldina poderão ter treinamento de prevenção contra catástrofes

Moradores de áreas de risco do município de Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, poderão receber treinamentos sobre como se prevenir contra desastres causados por enchentes como deslizamentos ou enxurradas. A medida é uma das propostas que surgiram no intercâmbio de assistência técnica que está sendo realizado no Estado entre as defesas civis dos municípios de Curitiba, Manaus e Santa Leopoldina. O encontro, que faz parte do projeto “Cidades Resilientes – Minha Cidade está se preparando”, teve início nesta terça-feira (27), vai até o dia 28 de outubro.

De acordo com o Diretor do Departamento de Prevenção da Defesa Civil do Espírito Santo, Major Anderson Augusto Guerim Pimenta, o escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR), reconhece 18 municípios capixabas como resilientes, por apresentarem soluções rápidas e eficientes em casos de catástrofes.

Segundo ele, Santa Leopoldina foi a cidade escolhida por apresentar diversas características que propiciam desastres ambientais. Uma delas é que o município está às margens do Rio Santa Maria da Vitória, que pode subir rapidamente, em caso de fortes chuvas, além disso, a região registra grandes números de deslizamentos.

O diretor explica que a partir do intercâmbio, iniciativas que foram adotadas nas outras regiões que participam da ação podem ser implementadas no Estado. As visitas entre as três cidades selecionadas no intercâmbio iniciaram no mês passado em Curitiba e encerram em novembro, com a visita em Manaus. “Já vimos experiências muito boas, como o envolvimento das pessoas que moram em áreas de risco em Curitiba. Esta é uma das ações que pretendemos implementar e, em Manaus, teremos mais experiências”, explicou .

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, João Batista dos Santos, a cidade se prepara para catástrofe com diversas ações de prevenção, que inclui a limpeza no entorno dos rios, treinamento das comunidades que vivem em áreas de risco e instalação de pluviômetros, por exemplo. O coordenador explica que conhecer a realidade de outras regiões permitirá que o trabalho desenvolvido no município seja aprimorado.