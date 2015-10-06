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MOBILIDADE

Moradores de 20 bairros em Vitória são obrigados a aderir a novo sistema de transporte

Esses usuários não têm escolha, caso contrário terão de pagar duas passagens para fazerem seus trajetos na Capital

Publicado em 06 de Outubro de 2015 às 17:32

Publicado em 

06 out 2015 às 17:32
Moradores de pelo menos 20 bairros da Capital serão obrigados a aderir o cartão do sistema “Integra Vitória” ou pagarão duas passagens para realizar seus trajetos. Com o novo projeto de mobilidade pública da capital, que entrou em vigor no último fim de semana, os micro-ônibus que circulavam nos bairros passaram por uma remodelagem, isso fez com que as linhas de bairros onde não existiam os veículos convencionais fossem extintas.
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) de Vitória, informou que nessas localidades não é possível que os ônibus convencionais circulem, pois as ruas estreitas impossibilitam a passagem desses veículos. Os moradores de bairros como Santa Clara, São Benedito, Mangue Seco, Fonte Grande e Jesus de Nazaré, por exemplo, estão entre os que precisam fazer o cartão para não pagar duas vezes por uma viagem.
Com o novo sistema foram criadas 16 novas linhas que vão circular dentro dos bairros e alimentar os 46 pontos de integração em várias partes da cidade. O usuário tem 30 minutos para pegar o segundo ônibus a partir do desembarque. No segundo dia útil de funcionamento a população ainda estava confusa sobre como utilizar o serviço e reclamava da superlotação dos ônibus que passavam nos principais corredores.
De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setpes) do último sábado (03) até esta segunda-feira (05) foram realizadas 1.700 integrações. Neste período mais de mil pessoas aderiram ao cartão Siga Vitória.

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