Moradores de 20 bairros em Vitória são obrigados a aderir a novo sistema de transporte

Moradores de pelo menos 20 bairros da Capital serão obrigados a aderir o cartão do sistema “Integra Vitória” ou pagarão duas passagens para realizar seus trajetos. Com o novo projeto de mobilidade pública da capital, que entrou em vigor no último fim de semana, os micro-ônibus que circulavam nos bairros passaram por uma remodelagem, isso fez com que as linhas de bairros onde não existiam os veículos convencionais fossem extintas.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) de Vitória, informou que nessas localidades não é possível que os ônibus convencionais circulem, pois as ruas estreitas impossibilitam a passagem desses veículos. Os moradores de bairros como Santa Clara, São Benedito, Mangue Seco, Fonte Grande e Jesus de Nazaré, por exemplo, estão entre os que precisam fazer o cartão para não pagar duas vezes por uma viagem.

Com o novo sistema foram criadas 16 novas linhas que vão circular dentro dos bairros e alimentar os 46 pontos de integração em várias partes da cidade. O usuário tem 30 minutos para pegar o segundo ônibus a partir do desembarque. No segundo dia útil de funcionamento a população ainda estava confusa sobre como utilizar o serviço e reclamava da superlotação dos ônibus que passavam nos principais corredores.