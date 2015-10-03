Moqueca capixaba pode se tornar patrimônio cultural do país

“Moqueca, de verdade, é capixaba. O resto é peixada.” A célebre frase do jornalista Cacau Monjardim está na ponta da língua do povo capixaba, orgulhoso de seu prato mais característico. E é considerando a importância da iguaria para a identidade cultural local que foram reunidos historiadores, chefes de cozinha e turismólogos para resgatar a receita original dessa refeição e protocolar, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), um pedido que pode transformar a moqueca capixaba em patrimônio cultural imaterial do Brasil.

Para se ter uma ideia da importância do prato para o Estado, de acordo com a professora da Ufes e historiadora que pesquisa a História da Alimentação, Patrícia Merlo, a moqueca é o “carro-chefe” de 87% dos restaurantes do litoral capixaba. A pesquisadora participou de todo o estudo e revela que a intenção transformar o prato em símbolo nacional. Segundo Patrícia, a ação proporciona um resgate da história local.

“A moqueca é o prato mais representativo da nossa culinária em termos de identidade e é, também, extremamente importante do ponto de vista comercial. A preocupação é converter um símbolo que é nosso, que é estadual, em um símbolo protegido nacionalmente já que esse é um saber que traduz muito da própria história do próprio Espírito Santo no decurso desses cinco séculos de História”, disse a pesquisadora.

Turismo

O subsecretário de turismo de Vitória, Felipe Ramaldes, destaca que, quando a panela de barro se tornou patrimônio cultural imaterial, a cidade ganhou do ponto de vista turístico, transformando as paneleiras de Goiabeiras em um dos principais atrativos do município. Para o subsecretário, a moqueca pode percorrer o mesmo caminho e trazer impactos para o turismo das cidades capixabas.

“As pessoas buscam, quando vão à uma grande cidade, o que marca aquele local, o que há de identitário. A partir do momento que há um registro, as pessoas buscam com mais confiança porque é embasado por um órgão técnico. Então, o patrimônio é mais promovido e fica mais conhecido e isso pode ser um fator de aumento de fluxo turístico”, pontuou o Felipe.

Contribuição

Bia Souza é proprietária de um dos restaurantes mais tradicionais da Ilha das Caieiras, local famoso por servir moquecas em Vitória. Bia, que é filha de um pescador, serve, há quinze, um pouquinho da identidade cultural do Espírito Santo dentro de panelas de barro. Para ela, a transformação do prato em patrimônio cultural imaterial deve contribuir positivamente para os comerciantes.

“A gente precisava de um selo também. A gente tem que batalhar com o que tem e divulgar o nosso estabelecimento e a nossa moqueca. Então, uma forcinha vai ser bem melhor”, contou Bia.