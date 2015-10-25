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DEPOIS DA CORRERIA...

Medo do atraso faz candidatos do Enem chegarem cedo ao segundo dia de prova, em Vitória

Para não perder o horário de entrada, a estudante Adryeli Buter, 18 anos, que mora em Maruípe, Vitória, abriu mão do automóvel e foi para o local de prova de bicicleta

Publicado em 25 de Outubro de 2015 às 16:01

Publicado em 

25 out 2015 às 16:01
Após a correria do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015 e  para não repetir o risco de chegar atrasado, os candidatos que fizeram as provas nas escolas localizadas na Avenida Vitória neste domingo (25) se anteciparam e chegaram com mais tranquilidade. Mesmo assim, entre meio-dia e 13h, horário em que os portões foram fechados, o trânsito na via ficou muito lento, principalmente no sentido Praia do Canto, mas não prejudicou os estudantes.
Para não perder o horário de entrada, a estudante Adryeli Buter, 18 anos, que mora em Maruípe, Vitória, abriu mão do automóvel e foi para o local de prova de bicicleta. Ela fez o percurso da casa dela até o Ifes em apenas 15 minutos. “Por causa do trânsito, é muito congestionamento, e isso atrapalha. Por isso, vim de bicicleta, que é bem mais rápido”, contou à Rádio CBN Vitória.
O medo do atraso também acompanhou a pedagoga Maria Luíza, que preferiu levar a filha Mariana Luíza, 20 anos, até o CET Faesa de táxi. Para dar um apoio para filha, ela ficou no local de prova durante a tarde de sábado e fez o mesmo neste domingo. A mãe contou que é desesperador ver um aluno encontrar o local de prova com as portas fechadas.
“Ontem (sábado), na hora do fechamento dos portões foi um desespero. O coração bate mais forte e a gente tem vontade de chorar. Bati na porta, inclusive, para ajudar, mas infelizmente, horário é para ser cumprido”, lembrou.
Confiança
Já o candidato Gabriel Contarato, 18 anos, morador de Cariacica, chegou ao Ifes da Avenida Vitória com 30 minutos de antecedência para o fechamento do portão. Ele destacou que o primeiro dia de provas foi bem cansativo e as questões de Química estavam bem difíceis. Como gosta muito de Matemática, acredita que a prova deste domingo será mais tranquila. “Ano passado fui melhor no segundo dia. Espero que esse ano ocorra a mesma coisa”, disse.
Neste domingo, segundo dia de provas, os candidatos resolveram as questões de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), Artes, Matemática e a temida Redação.

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