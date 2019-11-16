Fragmentos de óleo cru chegam do Nordeste à Guriri, em São Mateus. Monitoramento continua. Crédito: Eduardo Dias

A Marinha do Brasil está realizando uma varredura em praias da Grande Vitória neste sábado (16) na busca de vestígios de óleo que vêm atingindo o Espírito Santo. A ação se dá um dia após supostos fragmentos de óleo serem encontrados na Praia de Camburi, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Marinha faz varredura nas praias da Grande Vitória em busca de óleo

Embora ainda não tenha sido confirmado se o material de cor preta encontrado é o mesmo óleo que atinge há dois meses as praias do Nordeste brasileiro e que chegou há cerca de uma semana no Estado, a Marinha informou que designou um novo contingente de marinheiros para a região, em caráter preventivo, independentemente da confirmação da análise dos fragmentos.

A Gazeta apurou que a ação vai se concentrar nas praias de Camburi e Curva da Jurema e que tão logo "seja recebido o material coletado na região de Camburi será encaminhado para análise."

Nesta sexta (15), as ações de monitoramento e limpeza da Marinha foram realizadas em toda a extensão Norte do Litoral capixaba e também no município da Serra.

A Marinha afirmou ainda que aumentou o contingente de marinheiros para auxiliar na limpeza das praias de Aracruz e de Serra, em face da progressão do deslocamento dos pequenos fragmentos oleosos em direção ao Sul.

VISTORIA EM VILA VELHA

Também neste sábado, a Prefeitura de Vila Velha realiza vistoria nas praias do município. A ação é coordenada pelo Comitê Municipal para Acompanhamento e Vigilância do Avanço das Manchas de Óleo. O coordenador do Comitê, coronel Marcelo D’Isep, da Defesa Civil Municipal, disse que até o final da manhã nenhum vestígio havia sido encontrado.

"Nós ainda estamos fazendo essa inspeção e até agora nada encontrado. São cerca de 80 pessoas atuando: 40 guarda-vidas, que fazem seu trabalho normal e também inspecionam a linha da maré; 30 garis do serviço de limpeza urbana, que fazem o trabalho normal deles e também observam indícios de óleo, e mais 10 pessoas do comitê.

Vistoria está sendo realizada com ajuda de quadriciclos em praias de Vila Velha. Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

Quadriciclos da Guarda Municipal de Vila Velha estão sendo usados no monitoramento de praias com menor movimentação de pessoas, como a da Barrinha, próximo a Foz do Rio Jucu, e na Praia Grande, próxima a Interlagos.