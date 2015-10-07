Marinha encontra barco de pesca que colidiu com rebocador

Parte do barco dos quatro pescadores de Itapemirim, que se envolveu em acidente com um rebocador da empresa Tranship na última quinta-feira (01), foi encontrado pela Marinha na noite desta segunda-feira (05). O órgão informou ainda que a busca pelos dois pescadores desaparecidos foi suspensa.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil explicou nesta tarde que militares realizaram o mergulho na embarcação ao amanhecer desta terça-feira (06) e não foi encontrado nenhum vestígio dos dois tripulantes desaparecidos, Marcatinely Fleurick Camilo, de 39 anos, e outro tripulante, identificado apenas por Ceará.

Your browser does not support the audio element. Marinha encontra barco de pesca de Itapemirim que colidiu com rebocador

O barco de pesca “Santiago” encontrado pelo Navio Patrulha Oceânico APA, da Marinha do Brasil, estava a cerca de 38,5 milhas de distância do município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. O órgão informou que, após cinco dias de operação contínua, as buscas aos dois tripulantes desaparecidos serão suspensas.

A Marinha esclareceu ainda que o acidente continua sendo divulgado em Aviso-Rádio Náutico, solicitando a todas as embarcações que trafeguem na área marítima, que fiquem atentas a qualquer indício. As buscas somente serão retomadas caso surjam novos fatos.

Na embarcação, estavam o mestre de barco, Jaciel Fernandes Viana, 48 anos, que morreu no acidente, e Joacir Marvila dos Santos, salvo com vida pela empresa Tranship. Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi aberto para esclarecer as causas e responsabilidades do caso. O prazo para conclusão do Inquérito é, inicialmente, de 90 dias.

Família não perde esperança

A irmã do pescador Marcatinely, Daniele Fleurick esteve na manhã desta terça-feira na Capitania dos Portos, em Vitória, em busca de informações. “Fomos informados que encontraram parte do barco e que as buscas vão continuar. Caso parem, disseram que irão nos avisar. Temos a esperança, independente do desfecho, que encontraremos nosso irmão. A Marinha está trabalhando e confiamos nisso”, afirma.