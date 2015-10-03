Manifestação interdita trânsito na Rodovia do Contorno por três horas

Uma manifestação interditou por três horas os dois sentidos da Rodovia do Contorno neste sábado (03), causando um longo congestionamento. O ponto de protesto foi próximo a uma fábrica de bebidas, na altura do bairro Tabajara, em Cariacica. A causa da interdição foi a prisão de um jovem na noite desta sexta-feira (02), no bairro Campo Verde.

Familiares e amigos informaram que Tayrone Martins dos Santos, 19 anos, foi abordado por três policiais militares por volta das 19 horas desta sexta, na Rua Hermínio Santório, enquanto seguia para uma partida de futebol.A universitária Asenate Rodrigues, 23 anos, cunhada do rapaz, afirma que ele foi agredido pelos militares.

"Estamos reivindicando o nosso direito à segurança. Reivindicando que o militarismo acabe. Um trabalhador foi agredido por militares nessa sexta-feira. Ele estava apenas de bermuda, sabia-se que ele não estava portanto nenhuma arma. Ele levou um chute no supercílio, está todo inchado. Levou uns seis pontos. Levou um soco entre o nariz e a boca, o lábio superior está todo machucado", afirmou.

Segundo a moça, após uma aglomeração de populares que ficaram revoltados com a situação, os militares levaram o jovem para atendimento médico no Pronto Atendimento de Itacibá. Em seguida, ele foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica.

Boletim de Ocorrência

No Boletim de Ocorrência, os policiais atribuem um revólver calibre 38, munições e 16 buchas de maconha à Tayrone. Os manifestantes alegam que, por ele estar sem camisa na hora da abordagem, era impossível que ele carregasse o material que a polícia afirma ter apreendido.

Arsenate diz que o material teria sido encontrado pela polícia nos arredores de onde abordagem ao jovem foi feita. "No caminho para o DPJ, eles encontraram de repente arma e droga no local. Não alegaram que estava com ele, mas falaram que encontraram no local", disse.

Ela ainda afirma que no trajeto entre o PA de Itacibá e o DPJ, o cunhado foi novamente agredido pelos policiais, dessa vez na região das costas, onde apareceram hematomas.

Procurada, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que "foi realizada a prisão de Tayrone Martins dos Santos nesta sexta-feira e que ele estava com arma e drogas. A nota afirma ainda que "a Polícia Civil desconhece as informações dos manifestantes". O jovem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Congestionamentos e denúncia