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Poluição no mar

Mais fragmentos de óleo são recolhidos em três praias de Aracruz

O material foi recolhido e encaminhado à Marinha para realização das análises laboratoriais

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 21:28
Fragmento de óleo encontrado em praia de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz - Divulgação
Mesmo com as chuvas intensas no Espírito Santo, as equipes da Prefeitura de Aracruz continuam a realizar os monitoramento das praias no litoral do município e localizaram mais fragmentos do óleo que percorre a costa brasileira há dois meses.
Na vistoria desta quarta-feira (20), os funcionários da prefeitura localizaram fragmentos diversos com tamanhos entre 1 e 4 centímetros de diâmetro, sendo pouco maiores que moedas, nas praias da Barra do Sahy, Praia dos Quinze e Praia de Putiri.
Apesar de serem resíduos semelhantes aos anteriormente encontrados na região, o material foi encaminhado à Marinha para que seja feita a análise que vai indicar se o resíduo trata-se do mesmo óleo que está vazando em alto-mar no Nordeste brasileiro. Aqui no Estado, a primeira praia a ser atingida foi Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, no dia 7 de novembro. De lá pra cá, já chega a sete o número de municípios capixabas com registro de manchas de óleo na orla.
Mais fragmentos de óleo são recolhidos em três praias de Aracruz
De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aracruz, o monitoramento das praias no limite do município vai continuar e não há prazo para encerramento de buscas de resíduos. Na terça-feira (19), também foi recolhido material em quatro praias de Aracruz.
Na região Norte também houve registros em Conceição da Barra e Linhares, na última semana, e na Grande Vitória nas praias de Fundão, Serra e Vila Velha. Porém, nesta quarta-feira (20) não houve novos registros.

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