Fragmento de óleo encontrado em praia de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz - Divulgação

Mesmo com as chuvas intensas no Espírito Santo, as equipes da Prefeitura de Aracruz continuam a realizar os monitoramento das praias no litoral do município e localizaram mais fragmentos do óleo que percorre a costa brasileira há dois meses.

Na vistoria desta quarta-feira (20), os funcionários da prefeitura localizaram fragmentos diversos com tamanhos entre 1 e 4 centímetros de diâmetro, sendo pouco maiores que moedas, nas praias da Barra do Sahy, Praia dos Quinze e Praia de Putiri.

Apesar de serem resíduos semelhantes aos anteriormente encontrados na região, o material foi encaminhado à Marinha para que seja feita a análise que vai indicar se o resíduo trata-se do mesmo óleo que está vazando em alto-mar no Nordeste brasileiro. Aqui no Estado, a primeira praia a ser atingida foi Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, no dia 7 de novembro. De lá pra cá, já chega a sete o número de municípios capixabas com registro de manchas de óleo na orla.

Your browser does not support the audio element. Mais fragmentos de óleo são recolhidos em três praias de Aracruz

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aracruz, o monitoramento das praias no limite do município vai continuar e não há prazo para encerramento de buscas de resíduos. Na terça-feira (19), também foi recolhido material em quatro praias de Aracruz.