Mais de oito mil passageiros vão passar pela Rodoviária de Vitória no feriadão

Com o feriado da próxima segunda-feira (2), a demanda de passageiros por ônibus aumenta na rodoviária de Vitória. Para atender ao aumento de procura por passagens, as empresas vão disponibilizar carros extras para aqueles que pretendem aproveitar os dias de folga para viajar. A estimativa da administração da rodoviária da capital é que uma média de 8 mil passageiros embarquem diariamente em 450 ônibus até segunda. Serão 150 veículos extras.

A expectativa é que os dias mais movimentado sejam a segunda-feira (2), por causa dos viajantes que vão voltar para casa após passar o feriado na Grande Vitória.

Em meio a essas chegadas e partidas, há muitas pessoas que vão visitar familiares e amigos em outras cidades. Esse é o caso da dona de casa Maria Helena dos Santos, de 62 anos, que vai à Guaçuí, no sul do Estado, para encontrar a mãe. Ela disse que comprou a passagem antecipadamente e não teve problemas para adquirir um tíquete, mas precisou trocar o horário em que pretendia viajar.

“Vim comprar no finalzinho da tarde e não tinha fila no guichê. Eu queria ir em um carro mais tarde, mas ele já estava cheio”, disse a dona de casa à Rádio CBN.

Destinos

Segundo a administração da rodoviária de Vitória, os destinos do Espírito Santo mais procurados pelos viajantes são Cachoeiro de Itapemirim e cidades do litoral capixaba. Fora do Estado, a procura é maior por cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.