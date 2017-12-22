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Mais de 20 mil passageiros na Rodoviária nesta véspera de Natal

Serão 580 ônibus por dia, com 300 horários extras. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador

Publicado em 22 de Dezembro de 2017 às 19:02

Publicado em 

22 dez 2017 às 19:02
Movimento na Rodoviária antes do Natal Crédito: Patrícia Scalzer
Mais de 23 mil passageiros vão embarcar na Rodoviária de Vitória neste sábado (23) e domingo (24), véspera de Natal. Serão 580 ônibus por dia, com 300 horários extras. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador. Nesta sexta-feira (22), a movimentação já era grande no terminal rodoviário.
Movimento na Rodoviária antes do Natal Crédito: Patrícia Scalzer
Para muitas pessoas, esta é a época do ano para reunir a família e rever pessoas queridas. A diarista Maria Bispo optou por viajar mais de 16 horas, até Ubaitaba, na Bahia, para passar o Natal com a irmã, que não a vê há dois anos. “Eu vou lá ver ela, aproveitar o Natal e no dia 30 estou de volta para passar o Ano Novo com meu filho”.
Mais de 20 mil passageiros na Rodoviária nesta véspera de Natal
A dona de Casa Romilda Rodrigues veio de Montanha, no interior do Estado, para passar o final de ano com a filha. Para garantir o retorno, a passagem de volta já foi comprada. “Vou ficar até o Ano Novo, já comprei a passagem de volta para garantir”, disse.
Romilda já matou a saudade da filha na rodoviária, que foi buscá-la. A consultora de academia, Ana Paula
Rodrigues, conta que o Natal esse ano vai ser mais alegre. “Nossa, é muito bom, estava ansiosa para vê-la”, contou.
O motorista Nelson Freitas estava de passagem comprada para Belo Horizonte. “Vou ver meu filho, aproveitei as férias do trabalho para matar a saudade. Vou ficar lá uns 10 dias”, afirmou.
Dentro do Estado, os destinos mais procurados são Cachoeiro, Guarapari, São Mateus, Linhares e Aracruz.
Estradas
Nesta sexta também teve início a Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal. Até a próxima segunda-feira (25), haverá reforço de policiais em vários trechos das rodovias do Estado, inclusive no período noturno. Os policiais vão utilizar radares móveis e farão blitz durante a operação. Para evitar congestionamentos na volta do feriado, haverá restrição de veículos de carga nas estradas federais na próxima segunda, das 16h às 22h.

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