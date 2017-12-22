Movimento na Rodoviária antes do Natal Crédito: Patrícia Scalzer

Mais de 23 mil passageiros vão embarcar na Rodoviária de Vitória neste sábado (23) e domingo (24), véspera de Natal. Serão 580 ônibus por dia, com 300 horários extras. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador. Nesta sexta-feira (22), a movimentação já era grande no terminal rodoviário.

Movimento na Rodoviária antes do Natal Crédito: Patrícia Scalzer

Para muitas pessoas, esta é a época do ano para reunir a família e rever pessoas queridas. A diarista Maria Bispo optou por viajar mais de 16 horas, até Ubaitaba, na Bahia, para passar o Natal com a irmã, que não a vê há dois anos. “Eu vou lá ver ela, aproveitar o Natal e no dia 30 estou de volta para passar o Ano Novo com meu filho”.

Your browser does not support the audio element. Mais de 20 mil passageiros na Rodoviária nesta véspera de Natal

A dona de Casa Romilda Rodrigues veio de Montanha, no interior do Estado, para passar o final de ano com a filha. Para garantir o retorno, a passagem de volta já foi comprada. “Vou ficar até o Ano Novo, já comprei a passagem de volta para garantir”, disse.

Romilda já matou a saudade da filha na rodoviária, que foi buscá-la. A consultora de academia, Ana Paula

Rodrigues, conta que o Natal esse ano vai ser mais alegre. “Nossa, é muito bom, estava ansiosa para vê-la”, contou.

O motorista Nelson Freitas estava de passagem comprada para Belo Horizonte. “Vou ver meu filho, aproveitei as férias do trabalho para matar a saudade. Vou ficar lá uns 10 dias”, afirmou.

Dentro do Estado, os destinos mais procurados são Cachoeiro, Guarapari, São Mateus, Linhares e Aracruz.

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