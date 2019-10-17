Luiz Durão, ex-deputado estadual, acusado de estupro a adolescente, saindo do Fórum, em Serra Sede, após audiência em maio de 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

A defesa do ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) informou que o político foi absolvido pela 2ª Vara Criminal da Serra do crime de estupro. No andamento do processo consta apenas "julgado improcedente o pedido". De acordo com os advogados, a expressão significa que houve a absolvição.

Your browser does not support the audio element. Luiz Durão foi absolvido de acusação de estupro, diz defesa

Advogados da adolescente que aparecia na denúncia do Ministério Público Estadual (MPES) como vítima disseram não ter conhecimento sobre a sentença.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso teria entendido não haver provas suficientes que pudessem configurar o crime alegado.

O processo tramita em segredo de justiça e a decisão ainda não foi formalmente publicada.