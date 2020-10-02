Justiça libera retorno das aulas presenciais na rede particular do ES

Nova decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª região, na tarde desta sexta-feira (5) suspendeu a liminar que havia impedido a volta das atividades nas escolas privadas
Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 20:02
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