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MUTIRÃO DO PROCON

Jovem passa fim de semana na calçada para renegociar dívida atrasada de televisão

O jovem comprou a televisão no fim do ano passado. O valor em aberto é de R$ 4,5 mil

Publicado em 24 de Outubro de 2015 às 21:02

Publicado em 

24 out 2015 às 21:02
Com medo de não conseguir negociar uma dívida atrasada pela compra de uma televisão que deu de presente para a mãe, Danilo Pires do Santos, de 20 anos, aguardava, desde o início da tarde deste sábado (24), em frente ao Ginásio Jaime Navarro de Carvalho, pela chance de tirar o nome do vermelho no Mutirão de Negociação de dívidas do Procon Estadual. Porém, o atendimento ao público só volta na segunda-feira (26). O jovem comprou a televisão no fim do ano passado. O valor em aberto é de R$ 4.500,00.
Danilo, que saiu de Porto Santana, em Cariacica, pretende ser o primeiro da fila na segunda-feira (26). Mesmo sabendo que o Procon já antecipou, na sexta-feira (23) a distribuição de senhas para evitar que os consumidores passassem o final de semana na fila, ele conta que não sairá do local, pois não abre mão da possibilidade de quitar os valores com um bom desconto.
Para ficar durante todo o final de semana, além de uma cadeira de praia, ele levou diversos itens. “Suco, água, cobertor e travesseiro. Vou ficar acampado até que eu seja atendido”, contou. O jovem explicou que após perder o emprego, há seis meses, não conseguiu mais pagar as parcelas da televisão de 29 polegadas que comprou para a mãe. “Ficaram 5 prestações de R$90, mas com essa crise eu não consegui pagar”, lamentou ao conversar com a Rádio CBN Vitória.
O Mutirão será realizado até o a próxima quinta-feira (29). Segundo a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaíta, a entrega das senhas sempre será às 16h do dia anterior ao atendimento. As senhas também estão com horário de atendimento, para evitar que a pessoa espere muito tempo para ser atendida.

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