Jovem passa fim de semana na calçada para renegociar dívida atrasada de televisão

Com medo de não conseguir negociar uma dívida atrasada pela compra de uma televisão que deu de presente para a mãe, Danilo Pires do Santos, de 20 anos, aguardava, desde o início da tarde deste sábado (24), em frente ao Ginásio Jaime Navarro de Carvalho, pela chance de tirar o nome do vermelho no Mutirão de Negociação de dívidas do Procon Estadual. Porém, o atendimento ao público só volta na segunda-feira (26). O jovem comprou a televisão no fim do ano passado. O valor em aberto é de R$ 4.500,00.

Danilo, que saiu de Porto Santana, em Cariacica, pretende ser o primeiro da fila na segunda-feira (26). Mesmo sabendo que o Procon já antecipou, na sexta-feira (23) a distribuição de senhas para evitar que os consumidores passassem o final de semana na fila, ele conta que não sairá do local, pois não abre mão da possibilidade de quitar os valores com um bom desconto.

Para ficar durante todo o final de semana, além de uma cadeira de praia, ele levou diversos itens. “Suco, água, cobertor e travesseiro. Vou ficar acampado até que eu seja atendido”, contou. O jovem explicou que após perder o emprego, há seis meses, não conseguiu mais pagar as parcelas da televisão de 29 polegadas que comprou para a mãe. “Ficaram 5 prestações de R$90, mas com essa crise eu não consegui pagar”, lamentou ao conversar com a Rádio CBN Vitória.