Interior do Espírito Santo registra incêndios neste fim de semana

A Grande Vitória registrou, ao menos, cinco focos de incêndio neste fim de semana. Só na Serra, dois focos foram identificados. E, além da região metropolitana, municípios do interior do Estado também sofreram com o fogo.

Segundo o tenente-coronel Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, o período de seca pelo qual passa o Estado favorece o alastramento de incêndios.

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Na região da reserva de Sooretama, no norte do Estado, 10 bombeiros tentavam controlar um incêndio na tarde deste domingo (11). Ribeiro não soube informar se as chamas atingiram a área da reserva ecológica.

Além de Sooretama, também foram registrados incêndios na localidade de Beira Rio, entra Linhares e Colatina, e na Praia do Sauê, em Aracruz. Segundo o tenente-coronel Ribeiro, as situações estão sob controle.

Em relação aos incêndios ocorridos na Grande Vitória durante o final de semana, o Corpo de Bombeiros informou que controlou todas as queimadas.