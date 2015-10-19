Moradores de bairros atendidos por 16 linhas de ônibus urbanos de Vitória não precisam mais fazer integração entre micro-ônibus e coletivos convencionais para seguir viagem. Depois de causar insatisfação entre os usuários, a prefeitura da capital suspendeu, a partir desta segunda-feira (19), o Integra Vitória em 13 dos 18 itinerários criados pelo sistema. A suspensão será por tempo indeterminado, até que novos estudos sejam apresentados e a população seja consultada.

Your browser does not support the audio element. Integra Vitória é suspenso e 16 Linhas voltaram a funcionar nesta segunda-feira

Durante os 15 dias que ficou em funcionamento, o sistema integra Vitória foi alvo de manifestações e muitas reclamações dos usuários, como superlotação das linhas convencionais, falta de informação e extinção das linhas anteriores. Quando entrou em vigor, o sistema excluiu 16 linhas, as mesmas que agora voltam a funcionar.

De todas as linhas criadas, apenas cinco estão mantidas. São elas: 022 (Conquista / Mata da Praia), 026 (Bairro República/ Jardim Camburi), 032 (Praia do Canto / Ilha do Boi), 038 (Bairro Universitário / Mario Cypreste) e 044 (Resistência / Shopping Vitória).

Para a moradora do bairro Caratoira, Helena Freitas Pinto, 57 anos, o sistema anterior estava consolidado e a população já estava acostumada. A mudança brusca e a falta de informação foram as causadoras de tantos protestos e, segundo a moradora, hoje, no ponto de ônibus, ela estava satisfeita com a notícia de que o coletivo que ela utiliza todos os dias voltaria a fazer o mesmo itinerário de antes. “ Já vi meu ônibus circulando tranquilamente, a gente se dá muito bem com os motoristas. Estou muito satisfeita”, relatou à Rádio CBN Vitória.