Instituto climático emite novo "alerta vermelho" para chuvas no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informa que os temporais e o acumulado de chuva podem chegar aos 100 mm entre este domingo (25) e a manhã de segunda-feira (26) em algumas regiões capixabas
Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 15:38
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