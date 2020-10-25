Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sem trégua

Instituto climático emite novo "alerta vermelho" para chuvas no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informa que os temporais e o acumulado de chuva podem chegar aos 100 mm entre este domingo (25) e a manhã de segunda-feira (26) em algumas regiões capixabas

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 15:38
 
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informa que os temporais e o acumulado de chuva podem chegar aos 100 mm entre este domingo (25) e a manhã de segunda-feira (26) em algumas regiões capixabas
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados