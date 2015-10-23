Ingresso para arquibancada do Carnaval de Vitória sobe de R$ 30 para R$ 70; venda começa dia 30 nas lotéricas

O folião capixaba acostumado com a venda dos ingressos para os desfiles do Carnaval de Vitória realizada nos armazéns do Porto de Vitória deve ficar atento às mudanças para comprar as entradas e, principalmente, ao preço delas. A partir do dia 30 de outubro, a venda acontecerá nas casas lotéricas, ou seja, além do Espírito Santo, foliões de todo o Brasil vão poder adquirir ingressos. Aqueles que pretendem ir aos desfiles, se preparem: todos os preços aumentaram em relação ao último carnaval. Para arquibancada, o espectador terá de pagar R$ 70 (inteira) no primeiro lote e R$ 100 (inteira) após começar a comercialização do segundo lote. Neste ano, as entradas eram vendidas por R$ 30. Para assistir ao espetáculo de mesas ou dos camarotes, a mudança para este ano é a realização de leilões.

De acordo com o presidente da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses), Rogério Sarmento, o aumento de preço acontece porque a Liga assumiu todos os custos operacionais do evento, que era de responsabilidade da Prefeitura de Vitória. Ele destaca que a festa também gera empregos.

“Neste momento de crise, as escolas vão abrir mais de 1.500 postos de trabalho. Então, as escolas de samba vão fazer um papel social ajudando as famílias capixabas a terem uma renda extra”, disse o presidente.

Datas

Cada pessoa poderá comprar, no máximo, quatro ingressos para as arquibancadas. As compras serão associadas ao CPF do comprador, o que dificultará a aquisição de grandes quantidades de bilhetes por cambistas.

O primeiro lote dos ingressos de arquibancadas será vendido até o dia 14 de dezembro por R$ 35 a meia entrada, e R$ 70 a inteira. A partir do dia 15 de dezembro, será vendido o segundo lote, caso ainda restem ingressos. Os valores são R$ 50 para a meia entrada e R$ 100 para a inteira.

Leilões

Outra novidade está na venda de camarotes e mesas, que será feita por meio de leilão presencial e virtual. No dia 15 de novembro, serão leiloados os camarotes, que terão preços entre R$ 5.300 e R$ 15.300 e capacidades que vão de 20 a 60 pessoas. Já as mesas, que terão capacidade para quatro pessoas, vão ser comercializadas no dia 20 de dezembro a partir de R$ 800.

Os leilões presenciais acontecerão na Fábrica de Ideias, em Vitória, simultaneamente aos leilões virtuais. O site onde as vendas serão feitas ainda será divulgado. Os camarotes e as mesas serão usados pelos compradores para os dois dias de evento.

Para o presidente da Mocidade Unida da Glória, Rogerinho da MUG, a mudança no modelo de organização do desfile das escolas de samba pode fazer com que as agremiações saiam ganhando com a administração da Lieses. “Se todo o capital que eles arrecadarem conseguir cobrir as despesas, naturalmente vai sobrar um 'cascalho' para nós, o que nunca aconteceu”, comentou.

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