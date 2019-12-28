Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Nova administração

Infraero com os dias contados no comando do Aeroporto de Vitória

Solenidade de transferência da administração do Eurico de Aguiar Salles para a empresa suíça vai acontecer 10 meses depois do leilão do aeroporto, no dia 3 de janeiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 13:25

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

28 dez 2019 às 13:25
Aeroporto de Vitória passará a ser administrado pela Zurich Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
Já se passaram quase 10 meses desde que a suíça Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé, mas somente agora a empresa vai assumir, de fato, a administração dos terminais.
Infraero com os dias contados no comando do Aeroporto de Vitória
O evento que marca a transição do comando da Infraero para a Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) - empresa criada pela Zurich para gerir os aeroportos - está marcado para acontecer no dia 3 de janeiro. A solenidade reunirá, no Aeroporto de Vitória, lideranças do setor, autoridades e representantes de órgãos públicos.
A empresa suíça vai ficar responsável por operar toda a parte de pista, terminal de passageiros, aluguel de lojas e demais espaços do aeroporto.
O contrato de concessão foi assinado no dia 5 de setembro. Os terminais de Vitória e Macaé foram arrematados em março pela concessionária por R$ 437 milhões pelo período de 30 anos em leilão realizado na Bolsa de Valores. Durante essas três décadas, a Zurich terá investir R$ 590 milhões nos aeroportos.
Em Vitória, a empresa deverá fazer investimentos em segurança e melhoria na qualidade do serviço. Também está prevista a instalação de novas pontes de embarque.
A Infraero, no entanto, disse em nota que ainda continuará "prestando os serviços destinados a apoiar e garantir segurança à navegação aérea em área de tráfego do Aeroporto de Vitória", e que permanece na batuta da infraestrutura da torre de controle de tráfego aéreo do aeródromo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados