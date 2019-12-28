Aeroporto de Vitória passará a ser administrado pela Zurich Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

Já se passaram quase 10 meses desde que a suíça Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé, mas somente agora a empresa vai assumir, de fato, a administração dos terminais.

Your browser does not support the audio element. Infraero com os dias contados no comando do Aeroporto de Vitória

O evento que marca a transição do comando da Infraero para a Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) - empresa criada pela Zurich para gerir os aeroportos - está marcado para acontecer no dia 3 de janeiro. A solenidade reunirá, no Aeroporto de Vitória, lideranças do setor, autoridades e representantes de órgãos públicos.

A empresa suíça vai ficar responsável por operar toda a parte de pista, terminal de passageiros, aluguel de lojas e demais espaços do aeroporto.

O contrato de concessão foi assinado no dia 5 de setembro. Os terminais de Vitória e Macaé foram arrematados em março pela concessionária por R$ 437 milhões pelo período de 30 anos em leilão realizado na Bolsa de Valores. Durante essas três décadas, a Zurich terá investir R$ 590 milhões nos aeroportos.

Em Vitória, a empresa deverá fazer investimentos em segurança e melhoria na qualidade do serviço. Também está prevista a instalação de novas pontes de embarque.