Por uma estratégia de governo, o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, passa a integrar o Conselho de Administração da Cesan. O convite foi feito a cerca de 40 dias, segundo o próprio secretário.

Garcia afirma que foi indicado pela necessidade de se ter um controle interno da companhia dentro do Conselho. Entre os trabalhos está a aferição de contratos.

Your browser does not support the audio element. Indicação ao Conselho de Administração da Cesan é por experiência técnica, diz André Garcia

"Minha indicação se deu por minha função de procurador. Existia uma necessidade de interesse do governo de exercer o controle interno no Conselho. Precisavam de alguém com a expertise nessa área e eu tenho anos de experiência com controle interno como Procurador do Estado. Portanto, é natural que a composição se dê com esse critério a ser observado. Não tem nenhuma indicação política, é técnico, levando-se em consideração meu cargo como Procurador de Estado", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

As reuniões do Conselho ocorrem mensalmente. Conforme informações publicadas na Coluna Victor Hugo, de A Gazeta, nesta quinta-feira (08), "por uma reunião mensal do colegiado, Garcia vai receber, a título de jetom, R$ 5.536,26 (em valor bruto)". O secretário disse que ainda não tomou conhecimento dos valores.

"Eu, sinceramente, não sei. Entrei agora no Conselho. Não tenho nem como dizer, porque não recebi e nem tive interesse pela informação. A questão era outra: participar do Conselho com o proposito de oferecer meus conhecimentos na área", disse.