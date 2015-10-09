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SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA

Indicação ao Conselho de Administração da Cesan é por experiência técnica, diz André Garcia

O secretário diz que a entrada no Conselho, em meio à crise hídrica do Estado, se deu por sua função de procurador e exercer o controle interno no Conselho

Publicado em 09 de Outubro de 2015 às 16:41

Publicado em 

09 out 2015 às 16:41
Por uma estratégia de governo, o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, passa a integrar o Conselho de Administração da Cesan. O convite foi feito a cerca de 40 dias, segundo o próprio secretário.
Garcia afirma que foi indicado pela necessidade de se ter um controle interno da companhia dentro do Conselho. Entre os trabalhos está a aferição de contratos.
Indicação ao Conselho de Administração da Cesan é por experiência técnica, diz André Garcia
"Minha indicação se deu por minha função de procurador. Existia uma necessidade de interesse do governo de exercer o controle interno no Conselho. Precisavam de alguém com a expertise nessa área e eu tenho anos de experiência com controle interno como Procurador do Estado. Portanto, é natural que a composição se dê com esse critério a ser observado. Não tem nenhuma indicação política, é técnico, levando-se em consideração meu cargo como Procurador de Estado", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
As reuniões do Conselho ocorrem mensalmente. Conforme informações publicadas na Coluna Victor Hugo, de A Gazeta, nesta quinta-feira (08), "por uma reunião mensal do colegiado, Garcia vai receber, a título de jetom, R$ 5.536,26 (em valor bruto)". O secretário disse que ainda não tomou conhecimento dos valores.
"Eu, sinceramente, não sei. Entrei agora no Conselho. Não tenho nem como dizer, porque não recebi e nem tive interesse pela informação. A questão era outra: participar do Conselho com o proposito de oferecer meus conhecimentos na área", disse.
A indicação vem em meio a crise hídrica, quando pelo menos dez localidades em 11 municípios capixabas, sofrem com racionamento de água. Garcia afirmou que deve participar efetivamente do debate acerca do assunto "porque vai envolver a segurança pública diretamente, em função de ações de fiscalização".

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