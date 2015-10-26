Incêndio no Morro do Moreno destrói área equivalente a dois campos de futebol

O incêndio que atingiu o Morro do Moreno, em Vila Velha, no fim de semana afetou uma área de 25.000 m², o que equivale a mais de dois campos de futebol, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O incêndio, que teve início no sábado (24), foi controlado no início da noite de domingo (25), mas só na manhã desta segunda-feira (26) os bombeiros concluíram o trabalho de rescaldo.

O Morro do Moreno faz parte das áreas remanescentes da Mata Atlântica do Espírito Santo e apresenta fauna diversificada e vegetação rupestre. Segundo o Corpo de Bombeiros, por se tratar de uma região de preservação permanente é obrigatório a realização de perícia para saber a causa do incêndio, que tem prazo de 10 dias para ser feita. Por enquanto, não há confirmação do que pode ter provocado o incêndio.

Moradores da região informaram que identificaram vários focos de incêndio no sábado e conseguiram apagar alguns. Mas, no fim da tarde, a situação se tornou mais crítica, com chamas em locais de difícil acesso, o que provocou um incêndio de maior proporção.

O presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno, Carlos Sales, acredita que o incêndio tenha sido provocado. “Em vários pontos tinha um início de fogo, a pessoa que fez isso, provavelmente, tinha a intenção de prejudicar o meio ambiente”, relatou. A fumaça e a fuligem incomodou os moradores do entorno.

No domingo, seis equipes em solo e um helicóptero da PM se emprenharam no combate às chamas. O trabalho foi retomado na manhã desta segunda-feira (26), quando uma equipe da corporação voltou ao local para certificar se havia novos focos. Segundo o Tenente do corpo de bombeiros, Adson Machado Willi, todo trabalho de rescaldo já foi concluído e a partir de agora a área será monitorada. “Não tem mais risco do fogo propagar, pois a fumaça está em uma área queimada, ou seja, não tem mais material combustível no local”, ressaltou.