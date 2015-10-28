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Incêndio em vegetação suspende aulas no Ifes da Serra

De acordo com testemunhas e com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado em um depósito de lenhas que fica atrás do campus da insituição

Publicado em 27 de Outubro de 2015 às 22:21

Publicado em 

27 out 2015 às 22:21
Um incêndio em uma área verde no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Manguinhos, na Serra, na tarde desta terça-feira (27), fez a reitoria suspender as aulas dos turnos vespertino e noturno. De acordo com os bombeiros que estiveram no local para combater as chamas, o mais provável é que o fogo tenha se iniciado em um depósito de lenhas que fica atrás da instituição.
O servidor do Ifes Ari Francisco Tomé foi um dos primeiros a identificar o incêndio no local. Ele contou como tudo aconteceu.
“Eu estava no horário de almoço e fui dar uma voltinha nos fundos da oficina da escola e, de repente, me deparei com um incêndio nas lenhas de um rapaz. Nós tentamos ajudá-lo a apagar, mas com o vento forte, não tivemos tempo”, relatou o servidor à Rádio CBN Vitória.
Fumaça
Segundo outros servidores do Ifes, as chamas se alastraram rapidamente pela vegetação. A queimada chegou bem perto de algumas edificações da escola, mas com a vegetação baixa, os prédios não foram atingidos. A assessoria de comunicação do Ifes informou que não houve nenhum prejuízo material para o instituto, mas as aulas foram suspensas por causa da fumaça.
Com a longa estiagem pela qual regiões do Estado passam, o Corpo de Bombeiros têm recomendado que a população evite colocar fogo em áreas próximas a vegetações, como ressaltou a cabo Jaqueline, que participou da operação no Ifes de Manguinhos.
“Como a gente está em um período de seca e, mesmo que haja previsão de chuva, ela não tem acontecido, a gente tem pedido para não colocar fogo em lixo próximo a matas e a vegetação".
O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros durante a tarde desta terça-feira. Uma equipe de trabalho ainda permaneceu no Ifes até as 18h para observar o local.  Porém o tamanho da área atingida pelo fogo não foi confirmada até a noite desta terça-feira.

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