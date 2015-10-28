Incêndio em vegetação suspende aulas no Ifes da Serra

Um incêndio em uma área verde no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Manguinhos, na Serra, na tarde desta terça-feira (27), fez a reitoria suspender as aulas dos turnos vespertino e noturno. De acordo com os bombeiros que estiveram no local para combater as chamas, o mais provável é que o fogo tenha se iniciado em um depósito de lenhas que fica atrás da instituição.

O servidor do Ifes Ari Francisco Tomé foi um dos primeiros a identificar o incêndio no local. Ele contou como tudo aconteceu.

“Eu estava no horário de almoço e fui dar uma voltinha nos fundos da oficina da escola e, de repente, me deparei com um incêndio nas lenhas de um rapaz. Nós tentamos ajudá-lo a apagar, mas com o vento forte, não tivemos tempo”, relatou o servidor à Rádio CBN Vitória.

Fumaça

Segundo outros servidores do Ifes, as chamas se alastraram rapidamente pela vegetação. A queimada chegou bem perto de algumas edificações da escola, mas com a vegetação baixa, os prédios não foram atingidos. A assessoria de comunicação do Ifes informou que não houve nenhum prejuízo material para o instituto, mas as aulas foram suspensas por causa da fumaça.

Com a longa estiagem pela qual regiões do Estado passam, o Corpo de Bombeiros têm recomendado que a população evite colocar fogo em áreas próximas a vegetações, como ressaltou a cabo Jaqueline, que participou da operação no Ifes de Manguinhos.

“Como a gente está em um período de seca e, mesmo que haja previsão de chuva, ela não tem acontecido, a gente tem pedido para não colocar fogo em lixo próximo a matas e a vegetação".