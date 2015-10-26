Igreja Batista faz campanha de orações para pedir chuvas no Espírito Santo

Para solucionar o problema da escassez de água pela qual o Estado passa, além das ações do poder público e do uso consciente dos recursos por parte da população, é preciso que chova. A Convenção Batista do Espírito Santo resolveu, então, criar a campanha “Ainda há esperança” com o objetivo de que os fiéis façam uma corrente de oração para pedir chuvas para o Espírito Santo.

De acordo com o coordenador de Comunicação da Convenção Batista do Estado, Matheus Barbosa, serão 20 dias de correntes de oração por todo o território capixaba pedindo que esse problema da seca não se agrave no Espírito Santo e em todo o país. Foram convidados a participar os mais de 80 mil membros das mais de 600 Igrejas Batistas do Estado.

Matheus explica que a campanha atua também com conscientização. “A campanha atua em duas direções. Uma é a das orações, pedindo a Deus a chuva e que Ele se compadeça de nós. E o outro sentido é o de conscientização dos batistas do nosso Estado a respeito da nossa responsabilidade em cuidar da natureza, da água e de preservá-la”, disse Matheus à Rádio CBN Vitória.

União

A ideia é que até o dia 6 de novembro os cristãos reservem um tempo do seu dia para pedir a Deus que envie chuvas para o Espírito Santo. No último dia da campanha, a convenção pede que os fiéis façam uma corrente de oração, todos juntos, ao meio dia.