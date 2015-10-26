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Crise hídrica

Igreja Batista faz campanha de orações para pedir chuvas no Espírito Santo

Objetivo é pedir que Deus envie chuvas para o Estado e conscientizar cristãos sobre responsabilidade ambiental

Publicado em 26 de Outubro de 2015 às 19:47

Publicado em 

26 out 2015 às 19:47
Para solucionar o problema da escassez de água pela qual o Estado passa, além das ações do poder público e do uso consciente dos recursos por parte da população, é preciso que chova. A Convenção Batista do Espírito Santo resolveu, então, criar a campanha “Ainda há esperança” com o objetivo de que os fiéis façam uma corrente de oração para pedir chuvas para o Espírito Santo.
De acordo com o coordenador de Comunicação da Convenção Batista do Estado, Matheus Barbosa, serão 20 dias de correntes de oração por todo o território capixaba pedindo que esse problema da seca não se agrave no Espírito Santo e em todo o país. Foram convidados a participar os mais de 80 mil membros das mais de 600 Igrejas Batistas do Estado.
Matheus explica que a campanha atua também com conscientização. “A campanha atua em duas direções. Uma é a das orações, pedindo a Deus a chuva e que Ele se compadeça de nós. E o outro sentido é o de conscientização dos batistas do nosso Estado a respeito da nossa responsabilidade em cuidar da natureza, da água e de preservá-la”, disse Matheus à Rádio CBN Vitória.
União
A ideia é que até o dia 6 de novembro os cristãos reservem um tempo do seu dia para pedir a Deus que envie chuvas para o Espírito Santo. No último dia da campanha, a convenção pede que os fiéis façam uma corrente de oração, todos juntos, ao meio dia.
Segundo Matheus Barbosa, a campanha é difundida pelo Facebook e pelo site da Convenção Batista e também por e-mail. Matheus destaca que o convite para se juntar à corrente de orações se estende a todos os cristãos, mesmo os de outras igrejas.

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