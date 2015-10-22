Idosas esperam três dias por atendimento em mutirão que reduz custos de dívidas, em Vitória

Para muitos a fila anda, já para outros ela fica estática. Essa é a sensação de diversas pessoas que aguardavam atendimento no 2°Mutirão de Negociação do Procon Estadual. Do lado de fora do Ginásio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), onde está sendo realizada a ação, centenas de pessoas, entre elas muitos idosos, passam a noite aguardando o momento para ter a chance de negociar os débitos e tirar o nome do vermelho.

Alguns já chegam a registrar mais de 72 horas na expectativas de serem atendidos e verem as dívidas voltarem a caber no orçamento da família. Porém, no momento em que chega finalmente sua vez, não encontram mais senhas. Esta história se repetiu com três idosas de diferentes cidades da Grande Vitória, que, desde terça-feira (20), esperam pela oportunidade de negociar. As coincidências não param por ai, Rosilda Barbosa Martins, de Cariacica, 77 anos; Maria Gomes Rosa, 73 anos, e Magna da Silva, 68 anos, ambas de Vila Velha, são viúvas e únicas responsáveis pelo pagamento das contas familiares. Há três dias, as três viúvas tentam encontrar uma maneira de parcelar ou conseguir algum desconto para quitar a dívida adquirida com cartão de crédito.

A moradora de Vila Velha, Núbia Paula, de 27 anos, também aguardava, pelo terceiro dia, a chance de negociar os débitos. Por dois dias, ela chegou na fila ainda de madrugada, mas as senhas que foram distribuídas para o banco que ela procura foram insuficientes. Por isso, para conseguir atendimento nesta quinta-feira (22), ela chegou ao local às 20 horas da quarta-feira (21). De camisa verde e amarela, em referência a expressão popular “Brasileiro não desiste nunca”, Núbia acredita que finalmente conseguirá parcelar as dívidas com uma financeira. “Hoje eu vou conseguir, porque minha senha é a número 100”, desabafou.