Eleições 2020
Ibope: Sergio Vidigal lidera disputa para prefeito da Serra
O deputado federal aparece com 46% das intenções de voto. Em seguida, mas bem distantes, estão Vandinho Leite (11%), Bruno Lamas (8%) e Fábio Duarte (7%)
Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:38
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