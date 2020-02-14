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MANHÃ DE MEDO

Hotel de luxo tem fachada apedrejada por grupo em Vitória

Diferentes pontos da Capital foram alvos de bandidos na manhã de sexta-feira (14). O caos começou na Avenida Leitão da Silva e seguiu para outras vias da cidade

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 19:51
Por volta de 12h, quatro pessoas jogaram pedras em uma das vidraças de um hotel de luxo, na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo funcionários, eles gritaram que era ordem do "Geleia" e correram. A Polícia Militar já está no local. Ninguém ficou ferido e não há registro de outros casos de vandalismo na região.
Há muitos turistas no local, que participam da Vitória Stone Fair e de outros eventos. "Sou do interior de São Paulo e estou fazendo um treinamento aqui em Vitória. Eu nem estava sabendo de nada e só agora, quando vi as vidraças quebradas aqui, é que me contaram do que tá acontecendo na Capital. Fiquei receoso, minha esposa e minha filha ficam aqui no hotel, próximo de onde jogaram as pedras. Me parece ser uma situação atípica, mas assusta um pouco, sim", disse um hóspede.
Na manhã desta sexta-feira (14), diversos pontos da cidade foram atacados por criminosos. O caos começou na Avenida Leitão da Silva e seguiu para outras avenidas da Capital. Um ônibus também foi incendiado na Avenida Marechal Campos.

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