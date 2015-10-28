Guarapari vai multar turista que desperdiçar água no verão

Veranistas que desperdiçarem água em Guarapari serão multados. Para evitar o desabastecimento para a população, a prefeitura está realizando reuniões com corretores e imobiliárias da região para que os turistas, que aluguem casas de temporadas na cidade, sejam alertados sobre a legislação em vigor município. A norma prevê multa para quem for flagrado desperdiçando água tratada na lavagem de calçadas, de fachada de prédios e de carros. Não custa lembrar que essas medidas também valem para moradores do município.

Segundo o secretário de Esporte, Cultura e Turismo, Adriani Serpa, são esperados mais de um milhão de turistas entre o Natal e o Carnaval de 2016. Durante a temporada, a fiscalização em Guarapari contará com reforço. Além disso, ações de conscientização sobre uso da água estão sendo realizadas na cidade.

Fim de ano

Com essa grande demanda prevista na cidade, no Réveillon, serão realizado shows locais e regionais na Praia do Morro, além de queima de fogos. “Neste ano a novidade é que teremos queima de fogos em quatro praias: Praia do Morro, Centro, Nova Guarapari e Santa Mônica”, explicou o secretário à Rádio CBN Vitória.