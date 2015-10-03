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RESOLVA TUDO NA SEGUNDA-FEIRA

Greve nos bancos vai prejudicar empréstimos, negociações de dívidas e financiamentos

Especialista alerta que apesar da facilidade para efetuar transações bancárias na internet e nos caixas eletrônicos, alguns serviços só podem ser feitos nas agências. Contas vencidas, por exemplo, não terão os juros perdoados por causa do movimento

Publicado em 02 de Outubro de 2015 às 22:08

Publicado em 

02 out 2015 às 22:08
A greve dos bancários, que começa na terça-feira (06), vai prejudicar serviços como solicitação de empréstimos, renegociação de dívidas e pagamentos de boletos vencidos que só podem ser pagos em um único banco. A expectativa dos bancários é que 100% das agências paralisem as atividades por conta do movimento grevista.
Conforme decisão em assembleia realizada pelo Sindicato dos Bancários do Espirito Santo (Sindibancários-ES), a greve é por tempo indeterminado. A orientação do sindicato é que os clientes resolvam as pendências bancárias até esta segunda-feira (05), último dia de funcionamento das agências antes da paralisação.
Greve nos bancos vai prejudicar empréstimos, negociações de dívidas e financiamentos
De acordo com o economista Mário Vasconcellos, apesar da facilidade para efetuar transações bancárias na internet e nos caixas eletrônicos, que vão estar funcionando durante a greve, alguns serviços só podem ser feitos nas agências. Contas vencidas, por exemplo, não terão os juros perdoados por causa do movimento.
“A pessoa que esqueceu de pagar ou não tinha o dinheiro no dia do vencimento, e não consegue efetuar o pagamento por causa da greve dos bancários vai ter o juros diário. Quanto mais tempo essa agência ficar fechada, maiores serão os juros no final, quando a agência reabrir”, destacou.
Reivindicações
Os bancários decidiram pela greve na noite de quinta-feira (1º). Eles consideraram insuficiente a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de 5,5% de reajuste para salário, auxílios refeição, alimentação e creche, mais abono de R$ 2.500 não incorporado ao salário.
A categoria reivindica, entre outros pontos, reajuste salarial de 16% (incluindo reposição da inflação mais 5,7% de aumento real), PRL de três salários mais R$ 7.246,82, piso salarial de R$ 3.299,66 e aumento para os valores dos vales de alimentação, refeição e auxílio creche para R$ 788 para cada um desses benefícios.
O secretário de Comunicação do Sindibancários, Carlos Pereira Araújo, o Carlão, diz que haverá piquete nas portas dos bancos, por isso, a orientação é que as pessoas resolvam as operações bancárias nesta segunda. “Quem puder fazer as transações na segunda-feira devem fazer para não ser surpreendido pela greve”, afirmou.
Durante a greve, além dos caixas eletrônicos, os clientes podem utilizar a internet, os correspondentes bancários e as casas lotéricas para efetuar pagamentos.

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