A greve dos bancários, que começa na terça-feira (06), vai prejudicar serviços como solicitação de empréstimos, renegociação de dívidas e pagamentos de boletos vencidos que só podem ser pagos em um único banco. A expectativa dos bancários é que 100% das agências paralisem as atividades por conta do movimento grevista.

Conforme decisão em assembleia realizada pelo Sindicato dos Bancários do Espirito Santo (Sindibancários-ES), a greve é por tempo indeterminado. A orientação do sindicato é que os clientes resolvam as pendências bancárias até esta segunda-feira (05), último dia de funcionamento das agências antes da paralisação.

Your browser does not support the audio element. Greve nos bancos vai prejudicar empréstimos, negociações de dívidas e financiamentos

De acordo com o economista Mário Vasconcellos, apesar da facilidade para efetuar transações bancárias na internet e nos caixas eletrônicos, que vão estar funcionando durante a greve, alguns serviços só podem ser feitos nas agências. Contas vencidas, por exemplo, não terão os juros perdoados por causa do movimento.

“A pessoa que esqueceu de pagar ou não tinha o dinheiro no dia do vencimento, e não consegue efetuar o pagamento por causa da greve dos bancários vai ter o juros diário. Quanto mais tempo essa agência ficar fechada, maiores serão os juros no final, quando a agência reabrir”, destacou.

Reivindicações

Os bancários decidiram pela greve na noite de quinta-feira (1º). Eles consideraram insuficiente a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de 5,5% de reajuste para salário, auxílios refeição, alimentação e creche, mais abono de R$ 2.500 não incorporado ao salário.

A categoria reivindica, entre outros pontos, reajuste salarial de 16% (incluindo reposição da inflação mais 5,7% de aumento real), PRL de três salários mais R$ 7.246,82, piso salarial de R$ 3.299,66 e aumento para os valores dos vales de alimentação, refeição e auxílio creche para R$ 788 para cada um desses benefícios.

O secretário de Comunicação do Sindibancários, Carlos Pereira Araújo, o Carlão, diz que haverá piquete nas portas dos bancos, por isso, a orientação é que as pessoas resolvam as operações bancárias nesta segunda. “Quem puder fazer as transações na segunda-feira devem fazer para não ser surpreendido pela greve”, afirmou.