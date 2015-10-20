Greve dos bancários faz movimento nas casas lotéricas aumentar até 40% no Estado

Com a greve dos bancários, o movimento das casas lotéricas - ligadas à Caixa Econômica Federal - aumentou em até 40%, segundo o sindicato dos Lotéricos do Espírito Santo. O maior número de procuras é relativo ao pagamento de boletos, segundo a instituição. Principalmente aquelas pessoas que não possuem cartões aptos a fazer transações nos guichês 24 horas, ou não possuem senha para o serviço de internet banking.

Your browser does not support the audio element. Greve dos bancários faz movimento nas Casas Lotéricas aumentar 40 por cento no Estado

A constatação é da presidente do Sindicato dos Lotéricos, Maria Luzia Fernandes Alves. "O meu movimento particularmente cresceu 40%. Em outras Loterias, varia entre 20 e 30%. A maioria relata que o que aumento mesmo foi o numerário dentro das lotéricas. O que pude observar também é que o aumento foi de clientes de outras instituições bancárias, pois o cliente da Caixa utiliza nossos serviços regularmente", disse à Rádio CBN Vitória.

Solução

O assistente administrativo, Orlando Pessoa, 37 anos, é um dos clientes que viu nas lotéricas uma solução para manter a vida financeira em dia durante a greve. "É onde tenho realizado pagamento de contas, depósitos, todos os serviços bancários que é possível fazer aqui, eu estou fazendo. Alguns dias específicos tenho encontrado filas, e o início do mês foi bem complicado", relatou.

Outro serviço bastante utilizado nessa época é o BanesFácil, onde o atendimento foi procurado pela servidora pública, Ingrid Brenner, 35 anos. "Não estou encontrando nenhuma dificuldade em encontrar dinheiro, pagar contas. Esse serviço ajuda a gente que possui conta no Banestes", disse.

Dicas de uso

Nas Casas Lotéricas é possível depositar e sacar no máximo R$ 1.500 por dia. Ou realizar três saques diários, totalizando esse valor. Isso de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados, o valor permitido cai para R$ 500. Clientes do Banco do Brasil podem utilizar os serviços das lotéricas somente para saque, no valor máximo de R$ 300 diários. (Confira outros serviços abaixo).

O movimento nesses locais deve aumentar nas próximas semanas, com a manutenção da greve. Uma nova rodada de negociação acontece nesta terça-feira (20), entre a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e o Comando Nacional dos Bancários. Mas, segundo o diretor jurídico do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários-ES), Idelmar Casagrande, as negociações não devem avançar, caso a proposta dos banqueiros continue sendo de 5,5% de reajuste salarial.

"Estamos batendo o recorde de paralisação no Estado. Isso é devido principalmente a intransigência dos banqueiros em negociar. E quando negocia faz um proposta que é metade da inflação, que deixou os bancários indignados", relatou.

Em 15 dias de greve, o Espírito Santo registrou 335 agências paralisadas, sendo 182 na Grande Vitória e 153 no interior. Além de 9 departamentos da Caixa, o prédio da Pio XII e o Centro de Processamento de Dados do Banestes. Do total de 8 mil bancários capixabas, o sindicato da categoria acredita que 70% aderiu ao movimento grevista.

Algumas reivindicações dos bancários:

- Reajuste salarial de 16%. (incluindo reposição da inflação mais 5,7% de aumento real); PLR: 3 salários mais R$7.246,82; Piso: R$3.299,66 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último); Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: R$788,00 ao mês para cada (salário mínimo nacional); Melhores condições de trabalho

Agências fechadas

* 277 de bancos públicos:

- 80 da Caixa Econômica Federal

- 103 do Banestes

- 93 do Banco do Brasil

- uma do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em São Mateus

* 58 de bancos privados

- 13 do Santander

- 19 do Itaú

- 8 do HSBC

- 17 do Bradesco

- um do Safra

Lotéricas

* são 252 unidades lotéricas no Espírito Santo

- as que possuem a marca “CAIXA AQUI” recebem: contas de água, luz, tributos, boletos de cobrança, prestação de habitação, saques de contas correntes e pagam benefícios sociais como bolsa família, seguro desemprego e FGTS, entre outros serviços.

- As demais aceitam contas de: água, luz e telefone, com ou sem fatura; tributos; bloquetos CAIXA – dinheiro ou cheque se o convênio permitir; bloquetos de outros bancos – em dinheiro (pode haver restrições fora do horário bancário); faturas de cartão de crédito da CAIXA – em cheque ou em dinheiro (caso não possua a fatura, basta o cliente apresentar o cartão de crédito e informar o valor a ser pago); prestação de habitação; contribuição sindical – em dinheiro.

- Saques de: contas correntes e poupanças com cartão magnético e identidade limitado a três transações ou R$ 1.500,00 por dia, o que ocorrer primeiro (exceto dias úteis de 06h01 às 08h e dias não uteis, cujo limite é R$ 500,00); programas de Benefícios Sociais (Bolsa Família) – todo o valor disponível, com Cartão do Cidadão ou Cartão do benefício; INSS – todo o valor disponível, com cartão magnético para os beneficiários que são pagos na CAIXA; Seguro-Desemprego e PIS – todo o valor disponível, com Cartão Cidadão; FGTS – com Cartão Cidadão e até R$ 1.500,00.