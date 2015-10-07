Governo anuncia novo nome para presidência da Cesan

O Governo do Estado informou, na noite desta terça-feira (6), que Denise Cadete não será mais a presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). O novo presidente será o engenheiro civil Pablo Andreon, ex-diretor de operações da Odebrecht Ambiental/Saneatins, empresa que desenvolve projetos de gestão de água e esgoto em parceria com prefeituras e com o governo de Tocantins

A mudança, que deve ocorrer ainda em outubro, vem em meio a crise hídrica que já faz com que municípios do Estado façam racionamento de água.

Denise Cadete estava na presidência da Cesan desde o início de 2015. Com a mudança na Companhia, ela assumirá a diretoria de Administração e Finanças no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).