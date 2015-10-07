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Governo anuncia novo nome para presidência da Cesan

Denise Cadete estava na presidência da Cesan desde o início de 2015. Com a mudança na Companhia, ela assumirá a diretoria de Administração e Finanças no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

Publicado em 07 de Outubro de 2015 às 01:04

Publicado em 

07 out 2015 às 01:04
O Governo do Estado informou, na noite desta terça-feira (6), que Denise Cadete não será mais a presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). O novo presidente será o engenheiro civil Pablo Andreon, ex-diretor de operações da Odebrecht Ambiental/Saneatins, empresa que desenvolve projetos de gestão de água e esgoto em parceria com prefeituras e com o governo de Tocantins
A mudança, que deve ocorrer ainda em outubro, vem em meio a crise hídrica que já faz com que municípios do Estado façam racionamento de água.
Denise Cadete estava na presidência da Cesan desde o início de 2015. Com a mudança na Companhia, ela assumirá a diretoria de Administração e Finanças no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
O comunicado do governo foi feito por meio do nota e não faz menção à crise hídrica ou às motivações que resultaram na troca de comando da estatal de abastecimento.

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