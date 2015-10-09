Teve início nesta quinta-feira (08) uma “força tarefa” nos municípios que estão sendo castigados com a seca rigorosa no Espírito Santo. Formada por representantes dos Comitês de Bacias, órgãos do Estado e prefeituras, a equipe visitou, no norte do estado, diversas cidades que estão em estado extremamente crítico e racionado água. A comitiva tem entre os objetivos fiscalizar o cumprimento do uso de água nas regiões, como prevê as resoluções publicadas pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), que estão valendo em todo território estadual desde o último dia 06 de outubro.

Your browser does not support the audio element. Força-tarefa para fiscalizar uso da água nos municípios afetados pela crise hídrica

Segundo o secretário estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Octaciano Neto, foram percorridos os municípios de Ecoporanga, São Mateus, Pinheiros, Boa Esperança e Conceição da Barra. Nessas localidades, onde a situação é crítica, a equipe conversou com os produtores rurais sobre as dificuldades causadas pela falta d'água na rotina de trabalho devida a suspensão da irrigação das plantações na parte da manhã.

Entre as ações para reduzir os impactos da seca na região, a Seag anunciou que vai assumir a conclusão das obras de fechamento da barragem de Itauninha, localizada no município de Pinheiros. A barragem é considerada a maior do Estado, possui 16km de extensão, tem capacidade para armazenar 17 milhões de litros d’água. A partir desta sexta-feira (09) uma equipe de técnicos já faz estudos para que seja dado início a retomada das obras, que estão paralisadas desde 2003.

“A obra vai ser fundamental para abastecer as cidades de Pinheiros e Boa Esperança, mas também para a industria e agricultura na região”, relatou.