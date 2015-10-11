Flamengo "dribla" e decepciona a torcida capixaba em Vitória

Os torcedores do Flamengo que foram ao aeroporto de Vitória na manhã deste domingo (11) para tentar uma conversa ou uma foto com os ídolos voltaram para casa frustrados. A equipe embarcou em um ônibus ainda na pista do aeroporto e não passou pela área de desembarque. Após a chegada à capital, o time seguiu para um hotel na Praia do Canto, onde os jogadores passaram por um cordão de isolamento sem parar para falar com os torcedores.

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No início da manhã, antes da chegada dos rubro-negros, o clima era de festa no aeroporto. O operador de câmera Felipe Fernandes, de 31 anos, era um dos torcedores mais animados no local. Ele falou sobre o entusiasmo de ver o clube carioca no Espírito Santo.

“Eu acho uma alegria porque o time quase não vem para cá. É bom para incentivar a torcida e trazer o Flamengo mais vezes aqui para alegrar o nosso Estado”, disse Felipe.

No entanto, o entusiasmo de torcedores como Felipe deu lugar à frustração após a chegada do Flamengo. No aeroporto, ninguém conseguiu se aproximar dos jogadores. Já no hotel, poucos foram os que puderam trocar algumas palavras ou tirar uma foto com os atletas.

O estudante Teo Cesar, de 28 anos, foi um dos poucos sortudos que conseguiu um contato com um ídolo. O goleiro Paulo Victor parou por alguns segundos, na chegada ao hotel, para tirar uma foto com o torcedor. Teo vai ficar com a recordação desse momento, já que não conseguiu comprar ingresso para a partida contra a Desportiva, realizada neste domingo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

“Alguns acenaram, mas desceram de cabeça baixa e não falaram com a torcida. Só o Paulo Victor que chegou rápido perto de mim e eu consegui tirar uma foto. Eu fui o único a tirar uma foto. A gente espera mais da instituição Flamengo", comentou o estudante.