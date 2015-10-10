Flamengo deve voltar ao Espírito Santo em 2016 para jogos oficiais, diz presidente do rubro-negro

Após 19 anos, o Flamengo volta a jogar no Espírito Santo neste domingo, às 16h, quando o clube carioca enfrenta a Desportiva no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os portões serão abertos às 13h. E, além dessa partida, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, tem notícias animadoras para os rubro-negros do Estado. Em entrevista coletiva realizada em Vitória nesta sexta-feira (9), o cartola falou que o clube pretende realizar outros jogos no Estado em 2016.

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Por conta do fechamento dos estádios do Maracanã e do Engenhão para realização das Olimpíadas, o clube terá que mandar jogos fora do Rio de Janeiro. Bandeira de Melo acredita que os torcedores capixabas podem ter mais oportunidades de ver o time em campos do Espírito Santo. No entanto, o dirigente não detalhou se esses jogos serão oficiais ou apenas amistosos. “Acho que 2016 vai ser um ano em que devemos voltar aqui algumas vezes e a gente espera que essa parceria vá se estreitar cada vez mais”, disse o presidente.

Para a partida do próximo domingo, foram disponibilizados 18 mil ingressos. Desses, 14.500 já haviam sido vendidos até a tarde desta sexta. Os organizadores do evento ressaltam que não haverá venda de ingressos na bilheteria do estádio Kleber Andrade no dia da partida. Portanto, o torcedor que tiver interesse deve procurar pelos bilhetes nas lojas Ademar Cunha (Laranjeiras, Campo Grande e Novo México), Fla Sport (Shopping Mestre Álvaro e Shopping Boulevard Vila Velha), Ranking Sport (Shopping Vila Velha e Shopping Vitória), Spozzer (Centro de Vitória, Centro de Vila Velha e Glória) e Ok Hipermercado (Reta da Penha, Vitória). Os ingressos são vendidos por R$ 60 a meia entrada e por R$ 120 a inteira.

Transporte

Para facilitar o transporte no dia do evento, a Ceturb vai disponibilizar duas linhas especiais com destino ao estádio, a partir das 13h30. Serão linhas expressas, com saídas a cada 10 minutos. Esses coletivos terão como pontos de partida a Praça do Papa, em Vitória, e a Prainha, em Vila Velha, onde haverá bolsões de estacionamento para os torcedores deixarem seus carros. Na volta, os ônibus ficarão estacionados próximo ao Kleber Andrade, no sentido Viana, para facilitar o acesso do público. As linhas normais que passam pela região onde acontecerá o jogo terão ônibus extras.

O Flamengo vem ao Espírito Santo com seu time titular. A principal ausência é a do peruano Guerrero que está com a seleção de seu país para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O time chega ao Estado no domingo, dia da partida, e volta ao Rio de Janeiro logo após o jogo.