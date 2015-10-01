Filho raspa cabelos em gesto de carinho à mãe diagnosticada com câncer de mama

Um gesto de amor às vezes é essencial na hora de enfrentar o câncer. Nesse momento, pequenos atos de carinho de familiares e amigos podem impulsionar o sucesso do tratamento. A auxiliar administrativa Neusa Maria Silva de Oliveira, 59 anos, está em tratamento contra um câncer de mama. Na última semana, quando foi até o salão de beleza raspar o cabelo, ela foi surpreendida pela demonstração de amor por parte do filho, o universitário Heberton Silva, 21 anos. Ao ver a mãe careca, o jovem também raspou o cabelo.

O novo visual vai permanecer até que Neusa termine as oito sessões de quimioterapia. A auxiliar administrativa já foi submetida a duas sessões. Segundo Heberton, a ideia dele raspar a cabeça foi do cabeleireiro, mas segundo ele, essa foi a forma de retribuir por quem já fez tanto por ele.

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“Não é todo mundo que faz isso para uma mãe que tem um câncer, é uma coisa rara. Talvez eu até continue com esse corte depois do tratamento dela. Depois que o cabelo dela começar a crescer vou decidir se fico com a cabeça raspada, mas por enquanto, vou manter o cabelo assim”, contou à Rádio CBN.

A auxilar administrativa conta que não imaginava que Heberton seria capaz de raspar o cabelo para apoiá-la. Ela afirmou que isso foi uma prova de amor. “Isso só acontece quando uma pessoa tem amor verdadeiro pela outra. Ficou muito feliz por ele ter feito isso por mim, porque ele sabe que por ele faço muito mais que cortar o cabelo, se for preciso dou minha vida”, disse.

Neusa iniciou o tratamento há pouco mais de um mês e está muito confiante na recuperação. A princípio, ela pensou que se tratava de um nódulo, mas a biópsia confirmou que na verdade era câncer.

Sempre rosa

Nesta quinta-feira (1º) começa a campanha “Outubro Rosa”, que alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce . Neusa não tinha o costume de fazer a mamografia com frequência, mas agora incentiva as mulheres com mais de 40 anos a fazer o exame regularmente.

“Eu fazia, mas tinha muito medo, por isso deixo aqui um conselho, não espere o Outubro Rosa chegar para fazer o exame. Faz em dezembro que é verde, em janeiro que é amarelo. O importante é fazer a mamografia”, afirmou.