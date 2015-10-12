Fiéis acompanham missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida

No dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, centenas de fiéis foram até a paróquia que leva o nome da santa, em Cobilândia, Vila Velha, participar da programação especial de missas e atividades. As comemorações começaram no dia 03 de outubro, quando teve início a novena de Nossa Senhora Aparecida. Além de devotos, a igreja ficou lotada de crianças.

Três missas foram realizadas ao longo desta segunda-feira (12). A celebração das 09h foi direcionada para as crianças. A pedagoga Aline Bertoldi fez questão de levar o filho Miguel, de apenas três meses, para ser abençoado. Essa foi a primeira missa de Miguel em homenagem à padroeira do Brasil e, se depender da mãe dele, essa será uma tradição de família.

“Tenho formação católica desde criança e se queremos que nosso filhos permaneçam no bom caminho, nos caminhos do Senhor, temos que acostumá-los a ir na igreja desde pequenos. Hoje não vou fazer nenhum pedido, só mesmo agradecer pelo bom parto e saúde do meu filho”, destacou.

A diarista Cedilene Rodrigues conta que é devota de Nossa Senhora Aparecida há muito anos. Ela frequenta a missa em homenagem à santa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida há oito anos, desde quando se mudou para o bairro. Cedilene conta que todos os anos agradece pela vida e graças alcançadas. “Sou muito devota e já recebi muitas bençãos, nem sei como agradecer”, afirmou.