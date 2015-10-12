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PADROEIRA DO BRASIL

Fiéis acompanham missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida

Comunidade de Cobilândia, em Vila Velha, se reúne para celebrar a Padroeira do Brasil

Publicado em 12 de Outubro de 2015 às 15:02

Publicado em 

12 out 2015 às 15:02
No dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, centenas de fiéis foram até a paróquia que leva o nome da santa, em Cobilândia, Vila Velha, participar da programação especial de missas e atividades. As comemorações começaram no dia 03 de outubro, quando teve início a novena de Nossa Senhora Aparecida. Além de devotos, a igreja ficou lotada de crianças.
Três missas foram realizadas ao longo desta segunda-feira (12). A celebração das 09h foi direcionada para as crianças. A pedagoga Aline Bertoldi fez questão de levar o filho Miguel, de apenas três meses, para ser abençoado. Essa foi a primeira missa de Miguel em homenagem à padroeira do Brasil e, se depender da mãe dele, essa será uma tradição de família.
“Tenho formação católica desde criança e se queremos que nosso filhos permaneçam no bom caminho, nos caminhos do Senhor, temos que acostumá-los a ir na igreja desde pequenos. Hoje não vou fazer nenhum pedido, só mesmo agradecer pelo bom parto e saúde do meu filho”, destacou.
A diarista Cedilene Rodrigues conta que é devota de Nossa Senhora Aparecida há muito anos. Ela frequenta a missa em homenagem à santa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida há oito anos, desde quando se mudou para o bairro. Cedilene conta que todos os anos agradece pela vida e graças alcançadas. “Sou muito devota e já recebi muitas bençãos, nem sei como agradecer”, afirmou.
A missa em Comemoração ao Dia das Crianças foi celebrada pelo padre Werbson Beltrame. 

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