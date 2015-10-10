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Feriadão com 450 ônibus para atender 8 mil passageiros na Rodoviária de Vitória

De acordo com a administração da rodoviária de Vitória, os destinos mais procurados pelos passageiros no Estado são Cachoeiro de Itapemirim e cidades do litoral capixaba

Publicado em 09 de Outubro de 2015 às 22:11

Publicado em 

09 out 2015 às 22:11
Com o feriado da próxima segunda-feira (12), as empresas de ônibus prepararam carros extras para atender à demanda da população que aproveita os dias de folga para viajar. Além disso, para garantir a segurança dos viajantes, a Polícia Rodoviária Federal fará a Operação Nossa Senhora Aparecida nas estradas capixabas.
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Na rodoviária de Vitória, estima-se que uma média de 8 mil passageiros embarquem diariamente em 450 ônibus até segunda. Este sábado (11) será um dos dias mais movimentados, segundo a administração da rodoviária da capital.
Entre tantas chegadas e partidas, muitas pessoas aproveitam para viajar para suas cidades de origem para visitar parentes ou descansar em outra cidade. Rickielly Belo, de 22 anos, tem como destino, neste feriado, o município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. Ela vai encontrar o namorado que vive na cidade. Rickielly temeu não conseguir embarcar na tarde desta sexta-feira por conta da fila formada para comprar passagem nos guichês da viação pela qual ela escolheu para viajar. “É o primeiro feriado em que eu vou. Não esperava que estivesse desse jeito. Acho que vou até perder meu ônibus porque está grande a fila. Não é comum pegar essa fila que está aí agora”, disse a jovem.
De acordo com a administração da rodoviária de Vitória, os destinos mais procurados pelos passageiros no Estado são Cachoeiro de Itapemirim e cidades do litoral capixaba. Fora do Espírito Santo, a procura maior é por cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
Operação Nossa Senhora Aparecida
Para garantir a segurança dos passageiros de ônibus e daqueles que viajam em carros particulares, a Polícia Rodoviária Federal preparou a Operação Nossa Senhora Aparecida. Essa operação ocorrerá nas rodovias federais até a segunda-feira (12).
Serão reforçados o policiamento e a fiscalização nas estradas. O foco da fiscalização é coibir comportamentos de risco como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a mistura álcool e direção.
Além disso, para aumentar a fluidez do trânsito, será restringido o tráfego de caminhões bitrens, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonhas nas rodovias de pistas simples. A restrição ocorre entre entre 6h de sábado e 0h de domingo e entre 16h de domingo e 0h de segunda-feira.

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