Os expositores que atuam na tradicional feirinha de artesanato da Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória prepararam uma programação especial com o Papai Noel para a celebração do Natal neste final de semana, sempre a partir das 19 horas.

Your browser does not support the audio element. Feira de artesanato da praça dos Namorados terá programação de Natal

A sexta-feira (22) vai contar com a chegada do Papai Noel e muita música natalina. No sábado (23), os expositores da feira vão promover um sorteiro de uma bicicleta, como afirma Anísio Francisco de Oliveira, Presidente da Associação dos Expositores da Praça dos Namorados. “A programação começa às 18h, com músicas natalinas e o Papai Noel para tirar fotos. Nós vamos fazer a venda de uma rifa de R$ 2,00 e o sorteio será feito às dez horas da noite.”

No domingo (24), véspera de Natal, a feira terá funcionamento normal, das 18 às 22 horas, mas sem programação especial. No dia de Natal, na segunda (25), o bom velhinho estará de volta à praça para receber moradores e turistas.

Quem for até a Praça dos Namorados vai poder conferir a decoração natalina feita totalmente de materiais recicláveis. Esse é o Terceiro Natal Reciclável na praça, que atualmente conta com a participação de cerca de 200 expositores autorizados, atuando nas áreas de alimentação, artesanato, trabalhos manuais, produtos manufaturados e brinquedos de diversão.

A programação de Natal continua pela Grande Vitória. Em Vila Velha, a Cantata de Natal está programada até o próximo sábado (23). Os moradores vão poder apreciar as canções natalinas nesta quarta-feira, na Praça de Cobilândia. Na quinta-feira, o evento acontece na Praça Duque de Caxias, no Centro, na Praça Antenor Passarela, em Paul e na Praça Agenor Moreira, em Itapoã. No sábado, é a vez da Praça de Coqueiral de Itaparica, da Praia da Costa e do Teatro Municipal de Vila Velha receberem a cantata.