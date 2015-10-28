Famílias capixabas aderem ao desafio de mudar alimentação e praticar exercícios por 21 dias

Em busca de uma vida mais saudável, milhares de capixabas decidiram enfrentar o Desafio dos 21 dias, que consiste em adotar mudanças de hábitos, seja na alimentação, na prática de esportes ou no convívio familiar. O movimento foi lançado no dia 16 de outubro e, até o momento, quase seis mil pessoas já confirmaram a participação no site do programa.

O psicopedagogo José Eugênio Castro, 45 anos, decidiu aderir ao movimento depois de passar um grande susto. No último dia 21, ele teve um princípio de infarto. Com 130 quilos, decidiu melhorar a alimentação e fazer caminhada todos os dias. “A médica falou: ou você muda esse comportamento ou você vai acabar morrendo. E eu decidi pela vida e esses 21 dias vão ser um marco para mim”, disse à Rádio CBN Vitória.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, o programa está sendo um grande sucesso. Ele destacou que aderindo ao Movimento 21 dias, a mudança pode fazer parte do dia a dia da pessoa. “Existem estudos que comprovam se uma pessoa muda o seu hábito durante 21 dias, a probabilidade dele incorporar esse hábito para o resto da vida é muito grande”, contou.

Pequenas mudanças

E não é preciso mudar radicalmente para ter uma vida mais saudável. Reduzir o sal e o açúcar da alimentação ou caminhar por 30 minutos durante o dia já contribuiu para uma saúde melhor. A consultora de gestão hospitalar Edicléia Perovano, 36 anos escolheu uma forma simples, mas já está fazendo grande diferença em sua rotina.

Edicléia trocou o elevador pelas escadas e, diariamente, sobe quatro andares para chegar em casa. Até ao ir numa consulta médica, ela usa as escadas. “A primeira semana foi bem cansativa, agora já está mais tranquila. Hoje na médica foram oito andares e eu subi bem melhor”, afirmou.

O desafio também pode acontecer em família. Na casa da auxiliar administrativo Kátia Januário, 44 anos, além dela e do marido, os dois filhos de 21 e 15 anos resolveram mudar os hábitos. Kátia e o filho Júnior, de 15 anos, adequaram a alimentação; o marido Jailson, 53 anos, começou a praticar esportes; e a filha Katiana, 21 anos, melhorou o convívio familiar.

A auxiliar administrativo destacou que ninguém da família está acima do peso ou com problemas de saúde, mas a ideia de mudança é para que todos tenham mais qualidade de vida. “Não é para emagrecer, é para mantermos a alimentação saudável e termos uma boa saúde”, disse.