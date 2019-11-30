Estudante capixaba é convidada a conhecer a Nasa Crédito: Arquivo Pessoal

Allanis Catharina Pimenta Correa, de 15 anos, é uma estudante do primeiro ano do ensino médio que, abraçando a oportunidade de estudar como bolsista em uma escola particular de Vitória, foi selecionada para participar de uma visita técnica à Nasa, mais precisamente à estação espacial localizada na Flórida, nos Estados Unidos. A jovem, que tem preferência por matérias voltadas às ciências exatas e biomédicas, estuda em período integral e não se contenta com notas menores do que 10.

Your browser does not support the audio element. Estudante capixaba de 15 anos é selecionada para visitar a Nasa

Segundo Allanis, todos os anos o Centro Educacional Leonardo da Vinci, instituição em que ingressou por meio de um projeto que prepara alunos de baixa renda para as melhores escolas do Estado, seleciona 16 jovens para a visita à estação espacial Kennedy Space Center. “O critério que a escola usa é por nota, principalmente nas matérias de exatas. Só esse ano eles incluíram História e Geografia. Eu entrei esse ano no Leonardo e fui escolhida. O programa é de cinco dias na Nasa. Ainda não sei a programação, mas creio que inclua palestras e visitas”, contou animada.

A mãe da estudante, Elizete Pimenta, auxiliar de serviços gerais, não esconde o orgulho em ver a filha escolhida para a oportunidade. “Ela recebeu e-mail da escola por conta dos estudos dela, ela tem muito interesse em Química e Física e é muito empenhada. Quando ela estudava em escola pública, estava sempre em destaque. Hoje participa do Instituto Ponte, e está no Leonardo da Vinci, nossas condições não permitiriam isso nunca. Ela está só evoluindo e chora se não tirar a nota que ela quer. É muito focada, graças a Deus”, disse.

Alto custo da viagem

Apesar do interesse na viagem, a família de Allanis precisará de ajuda para garantir que ela viaje aos Estados Unidos, já que as despesas somarão quase R$ 30 mil, sendo que, desses, 5.379 dólares são destinados apenas ao programa da estação espacial. “A viagem é em outubro do ano que vem, mas preciso confirmar minha participação, para a minha escola, até segunda-feira (02). Para isso eu teria que ter certeza que vou ter dinheiro para pagar a passagem aérea, pagamento que deve ser feito até o dia 10 de dezembro. O valor restante pode ser dividido em 10 parcelas ao longo de 2020. Só o valor da passagem custa 1.250 dólares”, explicou a aluna.

“A gente fez uma vaquinha online para me ajudar. Tenho noção da minha condição, e de não conseguimos pagar esse valor sozinhos, vamos tentar todo tipo de ajuda”, acrescentou a estudante.

A rotina de estudos da menina, que mora na Serra, começa cedo e não tem hora para terminar. Ela contou que todos os dias sai com a mãe, de ônibus, por volta das 5h30. “Chego umas 6h20 na escola e fico esperando, porque a aula só começa 7h30. Saio 17h15 de lá, venho para casa e às vezes estudo mais. Além disso, também faço inglês sábado de manhã e estudo para as provas”, relatou.