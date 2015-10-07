Única fonte de renda da família, a produção agrícola nas terras do produtor rural Messias Lima, de 49 anos, no município de Fundão, nunca foi tão preocupante. A perda nas plantações de café, banana, pimenta e de mel já chega a quase 40%, o motivo, é a falta de chuva. Mas a situação dele não é única, de acordo com a prefeitura do município cerca de 860 produtores rurais estão sofrendo com a estiagem na região. Grande parte deles trabalhar com agricultura familiar – cerca de 480.

Desde que chegou na região, há 20 anos, senhor Messias, relata que nunca viu uma seca tão rigorosa como esta. Na localidade onde ele mora, há 7 km do centro de Fundão, vivem outras 65 famílias, todas se sustentam da agricultura familiar. Segundo o produtor, a maioria está sofrendo com os danos causados pela falta d'água. “Se não chover nesses 15 dias, tem represas que vão secar”, relatou.

Your browser does not support the audio element. Estiagem prejudica 860 produtores rurais somente em Fundão

A situação que se repete em outras localidades atinge do pequeno ao grande produtor. Com a resolução que está em vigor todo o território estadual, nos próximos 15 dias, fica proibida a captação de água que não seja para o abastecimento humano entre as 5h e as 18h.

Segundo o secretário de Agricultura de Fundão, José Menegatti, a economia da cidade depende, principalmente, da agricultura. Com a crise hídrica, as perdas na produção de café, principal cultura da cidade, chegaram a 40%. Segundo o titular da pasta, caso os índices de chuva permaneçam abaixo da média, os resultados da próxima safra também serão comprometidos. “Nossa economia vem perdendo muito, o leite, o café, banana, o gado de corte, o mel, a laranja”, contou.