Única fonte de renda da família, a produção agrícola nas terras do produtor rural Messias Lima, de 49 anos, no município de Fundão, nunca foi tão preocupante. A perda nas plantações de café, banana, pimenta e de mel já chega a quase 40%, o motivo, é a falta de chuva. Mas a situação dele não é única, de acordo com a prefeitura do município cerca de 860 produtores rurais estão sofrendo com a estiagem na região. Grande parte deles trabalhar com agricultura familiar – cerca de 480.
Desde que chegou na região, há 20 anos, senhor Messias, relata que nunca viu uma seca tão rigorosa como esta. Na localidade onde ele mora, há 7 km do centro de Fundão, vivem outras 65 famílias, todas se sustentam da agricultura familiar. Segundo o produtor, a maioria está sofrendo com os danos causados pela falta d'água. “Se não chover nesses 15 dias, tem represas que vão secar”, relatou.
Estiagem prejudica 860 produtores rurais somente em Fundão
A situação que se repete em outras localidades atinge do pequeno ao grande produtor. Com a resolução que está em vigor todo o território estadual, nos próximos 15 dias, fica proibida a captação de água que não seja para o abastecimento humano entre as 5h e as 18h.
Segundo o secretário de Agricultura de Fundão, José Menegatti, a economia da cidade depende, principalmente, da agricultura. Com a crise hídrica, as perdas na produção de café, principal cultura da cidade, chegaram a 40%. Segundo o titular da pasta, caso os índices de chuva permaneçam abaixo da média, os resultados da próxima safra também serão comprometidos. “Nossa economia vem perdendo muito, o leite, o café, banana, o gado de corte, o mel, a laranja”, contou.
De acordo com a prefeita do município, Maria Dulce Rudio Soares, caso a situação permaneça, será possível tomar atitudes mais drásticas, como interromper o abastecimento para população das 18h às 6h.