Estado deve ter período chuvoso nos próximos meses, segundo Incaper

Diante da crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, os capixabas esperam ansiosamente por um período de chuvas. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a longa estiagem pode ser amenizada em breve: a tendência é que se inicie um período chuvoso no Estado. Para este fim de semana, a previsão do instituto é que aconteçam chuvas isoladas no território capixaba.

O meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, indica que devem ocorrer precipitações nos próximos meses. “Levando em consideração que estamos começando o período chuvoso - desde a segunda quinzena de outubro - que deve se estender pelos próximos meses, que é quando ocorre o maior volume de chuva no Estado, a tendência é que esses eventos comecem gradativamente a aumentar”, informou o meteorologista à Rádio CBN Vitória.

Atípico

Ainda segundo Hugo Ramos, a estiagem prolongada que atinge o Estado é um evento atípico, quando se considera um panorama histórico. Esse acontecimento fez com que o Estado entrasse na atual situação de escassez de água. Para diminuir os impactos dessa situação, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) editou, no início de outubro, resoluções que limitam a captação de água no Espírito Santo.

Mudanças

De acordo com o presidente da Agerh, Paulo Paim, dois fatores são essenciais para que se resolva o problema dos recursos hídricos: é preciso que chova e que a sociedade em geral se torne mais consciente, e evite o desperdício de água já que, a curto prazo, as tendências não são animadoras.

“As estatísticas estão mostrando que, na região Sudeste, essa condição de chuvas abaixo da média veio para ficar. A curto prazo não existe nenhuma perspectiva de que as chuvas serão abundantes o suficiente para voltarmos a uma condição do passado”, alertou o presidente da Agerh.

Segundo Paulo Paim, as resoluções editadas pela Agerh em outubro foram prorrogadas até o dia 20 de novembro para que o órgão faça uma avaliação mais consistente a respeito do panorama hídrico do Estado.

Jucu: aumento

De acordo com a última medição da agência, o Rio Jucu, que abastece municípios da Grande Vitória, aumentou sua vazão por conta de chuvas nas cabeceiras do manancial e de redução de consumo. Mesmo que a vazão esteja acima do que é considerado crítico, o volume ainda está abaixo da média registrada em outubro.

Já o Rio Santa Maria da Vitória, que tem vazão regulada pela represa de Rio Bonito, está abaixo do que é considerado crítico. No entanto, Paulo Paim disse que o abastecimento das áreas que dependem do rio não está comprometido.