Espírito Santo tem a quinta maior alta do país em crimes de latrocínio, aponta anuário

O Espírito Santo é 14º Estado onde mais pessoas morreram por latrocínio no Brasil, à frente de locais como Distrito Federal e Mato Grasso do Sul. A informação foi divulgada no 9º Anuário Brasileiro da Segurança Pública. O que representa uma alta de 44%, a quinta maior do país, se comparada ao ano anterior.
ES tem a quinta maior alta do país em crimes de latrocínio, aponta anuário
André Garcia, secretário estadual de Segurança Pública, afirma que os dados referentes a latrocínio no Estado, preocupam. "Apesar de não estarmos mal na colocação, é preocupante. É a ponta de um iceberg. O latrocínio é um assalto, um crime contra o patrimônio, que não deu certo. Que em função da dinâmica, resultou na morte do cidadão. Esse é o principal fator de preocupação. Precisamos baixar mais esse indicador. O latrocínio tem uma característica diferente no Estado. Nos homicídios, as vítimas e autores possuem perfis parecidos. No latrocínio são perfis diferentes, atinge regiões diferentes e exige estratégia diferente para o enfrentamento", afirmou.
A estratégia da SESP para contornar os índices, segundo Garcia, são simples: elucidar os crimes, ter uma taxa de esclarecimento alta e aumentar o número de policiais na rua, como acontecerá em novembro, com a chegada de mais 1.060 policiais militares. "Nossa expectativa é impactar e diminuir ainda mais esses números", disse.
Mortes violentas
O estudo ainda mostrou que o Espírito Santo figura como 8º no raking nacional de mortes violentas. Em 2014, foram 42,2 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Nesse dado, foram incluídas as mortes decorrentes de intervenção da polícia no Espírito Santo e a morte dos próprios policiais, atuando em campo ou de folga.
Garcia avalia a situação. "Passamos mais de 10 anos como segundo colocado no país e agora somos o 8ª. E eu diria com viés de bairro. Porque enquanto os outros estados estão subindo, o país subiu 5%, continuamos a reduzir em 2015. A expectativa é cair ainda mais no próximo anuário", disse.
Ao todo, em 2014, seis policiais foram mortos por bandidos enquanto 35 pessoas morreram atingidas por balas que saíram de armas da polícia, uma alta de 40% nas estatísticas. Garcia avaliou que os dados divulgados nos anuários nacionais ratificam os apurados pela SESP. Segundo o secretário, a tendência é diminuição dos números de homicídios nos últimos seis anos. Somente em 2015, frisou, já foi registrada uma redução de 10% da quantidade de homicídios, comparado ao mesmo período do ano anterior (de janeiro a setembro). O que deve diminuir as taxas em torne de 3 a 5% por 100 mil habitantes.