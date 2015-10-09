Espírito Santo tem a quinta maior alta do país em crimes de latrocínio, aponta anuário

O Espírito Santo é 14º Estado onde mais pessoas morreram por latrocínio no Brasil, à frente de locais como Distrito Federal e Mato Grasso do Sul. A informação foi divulgada no 9º Anuário Brasileiro da Segurança Pública. O que representa uma alta de 44%, a quinta maior do país, se comparada ao ano anterior.

Your browser does not support the audio element. ES tem a quinta maior alta do país em crimes de latrocínio, aponta anuário

André Garcia, secretário estadual de Segurança Pública, afirma que os dados referentes a latrocínio no Estado, preocupam. "Apesar de não estarmos mal na colocação, é preocupante. É a ponta de um iceberg. O latrocínio é um assalto, um crime contra o patrimônio, que não deu certo. Que em função da dinâmica, resultou na morte do cidadão. Esse é o principal fator de preocupação. Precisamos baixar mais esse indicador. O latrocínio tem uma característica diferente no Estado. Nos homicídios, as vítimas e autores possuem perfis parecidos. No latrocínio são perfis diferentes, atinge regiões diferentes e exige estratégia diferente para o enfrentamento", afirmou.

A estratégia da SESP para contornar os índices, segundo Garcia, são simples: elucidar os crimes, ter uma taxa de esclarecimento alta e aumentar o número de policiais na rua, como acontecerá em novembro, com a chegada de mais 1.060 policiais militares. "Nossa expectativa é impactar e diminuir ainda mais esses números", disse.

Mortes violentas

O estudo ainda mostrou que o Espírito Santo figura como 8º no raking nacional de mortes violentas. Em 2014, foram 42,2 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Nesse dado, foram incluídas as mortes decorrentes de intervenção da polícia no Espírito Santo e a morte dos próprios policiais, atuando em campo ou de folga.

Garcia avalia a situação. "Passamos mais de 10 anos como segundo colocado no país e agora somos o 8ª. E eu diria com viés de bairro. Porque enquanto os outros estados estão subindo, o país subiu 5%, continuamos a reduzir em 2015. A expectativa é cair ainda mais no próximo anuário", disse.