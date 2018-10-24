Espírito Santo tem 3.283 carros com suspeita de placa clonada

Gabriel Teixeira teve o carro clonado Crédito: Eduardo Dias

O motorista Gabriel Teixeira de Jesus, morador de Vitória, comprou um carro em setembro do ano passado, mas poucos meses depois, em fevereiro deste ano, começou a receber multas por infrações que não tinha cometido. Gabriel recebeu quatro multas nos primeiros nove meses de 2018 e com isso descobriu que o seu veículo havia sido clonado por um criminoso. Em um dos registros, um carro com a mesma placa e características iguais ao de Gabriel foi multado por excesso de velocidade, em Cariacica, durante a madrugada.

Your browser does not support the audio element. ES tem 3283 carros com suspeita de placa clonada

Assim como aconteceu com Gabriel Teixeira, os números do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) apontam que o estado tem 3.283 registros de veículos com suspeita de placa clonada. Desde quando recebeu a primeira multa, Gabriel afirma já realizou os procedimentos necessários para tentar solucionar o problema e aguarda um desfecho positivo para o caso.

"Eu fui na Polícia Civil para ter uma comprovação legal do órgão competente. Eles certificaram junto ao meu chassi que o meu carro não era o clonado. É uma situação desgastante. A gente não quer passar por isso. Eu quero resolver logo, quero o outro carro fosse apreendido ou que existisse um sistema melhor para inibir as clonagens", disse o motorista.

ORIENTAÇÕES DO DETRAN

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, afirma que, no caso do recebimento de multas e a suspeita de ter o carro clonado, os motoristas não podem abrir mão de entrar com os recursos para evitar o pagamento da punição.

"Se ele não recorrer, ele vai ficar com a dívida da multa e a pontuação da multa vai para a carteira do proprietário do veículo. Ele tem que estar atento aos prazos de recursos", explicou o diretor do Detran.