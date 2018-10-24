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GOLPE

Espírito Santo tem 3.283 carros com suspeita de placa clonada

Motoristas que suspeitam de irregularidades devem procurar a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos para fazer a verificação

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 12:30

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

24 out 2018 às 12:30
Gabriel Teixeira teve o carro clonado Crédito: Eduardo Dias
O motorista Gabriel Teixeira de Jesus, morador de Vitória, comprou um carro em setembro do ano passado, mas poucos meses depois, em fevereiro deste ano, começou a receber multas por infrações que não tinha cometido. Gabriel recebeu quatro multas nos primeiros nove meses de 2018 e com isso descobriu que o seu veículo havia sido clonado por um criminoso. Em um dos registros, um carro com a mesma placa e características iguais ao de Gabriel foi multado por excesso de velocidade, em Cariacica, durante a madrugada.
ES tem 3283 carros com suspeita de placa clonada
Assim como aconteceu com Gabriel Teixeira, os números do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) apontam que o estado tem 3.283 registros de veículos com suspeita de placa clonada. Desde quando recebeu a primeira multa, Gabriel afirma já realizou os procedimentos necessários para tentar solucionar o problema e aguarda um desfecho positivo para o caso.
"Eu fui na Polícia Civil para ter uma comprovação legal do órgão competente. Eles certificaram junto ao meu chassi que o meu carro não era o clonado. É uma situação desgastante. A gente não quer passar por isso. Eu quero resolver logo, quero o outro carro fosse apreendido ou que existisse um sistema melhor para inibir as clonagens", disse o motorista.
ORIENTAÇÕES DO DETRAN
O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, afirma que, no caso do recebimento de multas e a suspeita de ter o carro clonado, os motoristas não podem abrir mão de entrar com os recursos para evitar o pagamento da punição.
"Se ele não recorrer, ele vai ficar com a dívida da multa e a pontuação da multa vai para a carteira do proprietário do veículo. Ele tem que estar atento aos prazos de recursos", explicou o diretor do Detran.
Em casos de suspeita de carros clonados, o Detran orienta para que os proprietários procurem a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos para fazer a verificação que comprove que o veículo é o original. Após obter esse laudo pericial, o dono do carro deve ir à Delegacia de Defraudações e Falsificações para registrar um boletim de ocorrência. O indicativo de clonagem será incluindo no cadastro do veículo. Enquanto o problema não é resolvido, é indispensável que o motorista que fez a denúncia ande com o comprovante do boletim de ocorrência registrado.

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