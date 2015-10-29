Escolas da rede municipal em Jardim Camburi deixam de atender em período integral

Mães de alunos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) João Pedro Aguiar, em Jardim Camburi, foram surpreendidas com a informação de que a escola não vai oferecer educação integral em 2016. O esclarecimento veio apenas ao fazerem a rematricula das crianças e as mães se sentiram prejudicadas. Na tarde desta quinta-feira (29), elas procuraram o Ministério Público Estadual e registram a reclamação.

A universitária Fernanda de Oliveira Ferreira, mãe do João Guilherme de três anos, conta que o filho estuda em tempo integral desde quando tinha um ano de idade. Ela estuda em tempo integral na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por isso, João Guilherme precisa ficar durante todo dia na escola.

Com o fim do período integral, a universitária já pensa em trancar o curso, pois não tem com quem deixar o filho. “Vou ter que abandonar os estudos para ficar em casa cuidando do meu filho. Financeiramente, não tenho condições de pagar uma pessoa para ficar com ele meio período”, disse à Rádio CBN Vitória.

Incerteza

A dona de casa Vanderleia Lopes Firme é mãe de duas filhas, Maria Rita, 10 meses, e Fátima, três anos. A filha mais velha estuda em tempo integral. Para o próximo ano, ela tentaria uma nova vaga integral, mas ficou sabendo que a partir de 2016 as vagas são apenas para meio período.

“Fui na escola me informar com a diretora e ela já me disse de longe que não tem mais integral. Disse que eu poderia fazer a rematrícula dela mas que não teria integral em 2016. Eu fiquei sem chão”, afirmou.

A farmacêutica Silvana Silva Santos conta que não sabe com quem vai deixar o filho Ricardo, 03 anos. Ela e o marido trabalham fora o dia todo enquanto Ricardo fica na escola. Ela destacou que desde o início do ano algo de estranho já acontecia na escola João Pedro Aguiar, pois queriam saber a renda dela para garantir a vaga do filho. “Queriam que comprovássemos renda. Mas isso é questionável, porque toda criança tem direito a educação”, afirmou.

Resposta

Por nota, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória (Seme) informou que, para o ano letivo de 2016, o fluxo será ajustado no sentido de ampliar a oferta de vagas na faixa etária de pré-escola (4 e 5 anos), sendo necessário a suspensão temporária do atendimento em período integral inicialmente nas três Cmeis de Jardim Camburi.

Ao todo foram disponibilizadas 347 novas vagas para o atendimento de creche e pré-escola. A mesma adequação será executada em outras regiões administrativas à medida que se fizer necessário.