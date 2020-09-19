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ES tem quase todos os municípios no risco baixo para a Covid-19

Com a redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI, associada à melhoria de outros indicadores, 75 cidades entram no menor nível de risco para a doença

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 13:27

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

19 set 2020 às 13:27
Novo mapa
ES tem quase todos os municípios no risco baixo para a Covid-19
Com a redução da taxa de ocupação dos leitos de UTI, associada à melhoria de outros indicadores, 75 cidades entram no menor nível de risco para a doença
 
 

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