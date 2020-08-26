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Flexibilização polêmica

ES promete punir bares e lojas que abrirem seguindo lei de Vitória

Câmara da Capital promulgou legislação que flexibiliza regras de funcionamento do comércio. Governo e prefeitura dizem que a definição das normas é competência estadual. Mas vereadores afirmam que a lei que flexibiliza está valendo

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 18:53
 
Câmara da Capital promulgou legislação que flexibiliza regras de funcionamento do comércio. Governo e prefeitura dizem que a definição das normas é competência estadual. Mas vereadores afirmam que a lei que flexibiliza está valendo
 
 
 

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