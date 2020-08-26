ES promete punir bares e lojas que abrirem seguindo lei de Vitória

Câmara da Capital promulgou legislação que flexibiliza regras de funcionamento do comércio. Governo e prefeitura dizem que a definição das normas é competência estadual. Mas vereadores afirmam que a lei que flexibiliza está valendo
Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 18:53
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta